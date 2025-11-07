Rusa Anisimova a las semifinales de la WTA Finals

Riad/Prensa Latina

La rusa Amanda Anisimova protagonizó hoy una hazaña en la pista central del King Saud University Indoor Arena al vencer a la polaca Iga Swiatek y asegurar su pase a las semifinales de las Finales de la WTA.

En un duelo cargado de intensidad y revancha, la tenista nacida en New Jersey —que este año cayó ante Swiatek en la final de Wimbledon— revirtió la historia con una remontada memorable: perdió el primer set 6-7 (3/7), igualó 6-4 y remató con un contundente 6-2 que la colocó entre las cuatro mejores del certamen.

Anisimova, cuarta del ranking mundial, mostró temple y precisión: logró un 66 por ciento de efectividad con su primer servicio, tres aces y convirtió tres de las doce oportunidades de quiebre que generó ante la número dos del planeta, medallista de bronce olímpica.

Fue su segundo triunfo en el grupo Serena Williams (con una derrota), suficiente para acompañar en semifinales a la kazaja Yelena Rybakina, invicta tras superar hoy 6-4, 6-4 a la rusa Yekaterina Aleksándrova, sustituta de la estadounidense Madison Keys, retirada por una enfermedad viral.

Swiatek, de 24 años y dueña de seis títulos de Grand Slam —cuatro de ellos en Roland Garros— se despide de Riad con balance adverso, aunque ratifica su condición de referente del tenis femenino.

Anisimova, en cambio, sigue escribiendo su propio relato de ascenso. Ganadora este año en Doharca y Beijing, buscará en semifinales seguir alimentando su sueño de conquistar el torneo considerado el “quinto Grand Slam”, el de mayor prestigio y recompensa después de los Majors.

En el otro grupo, denominado Steffi Graf, la belarusa Aryna Sabalenka permanece invicta en dos presentaciones, mientras las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff (campeona defensora) mantienen balance de 1-1. La italiana Jasmine Paolini, con dos derrotas, quedó sin opciones de avanzar.

