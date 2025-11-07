Lebron James retoma entrenamientos con vista a su debut en NBA

Washington/Prensa Latina

El astro de Los Angeles Lakers LeBron James está listo para retomar los entrenamientos con vista a iniciar su vigésima tercera temporada en el baloncesto estadounidense, informó hoy la NBA.

De acuerdo con el reporte de prensa, el alero de 40 años será reevaluado por el médico de los Lakers en una o dos semanas, tras su baja al inicio del campo de preparación debido a una ciática, un problema nervioso en la parte inferior del cuerpo.

El siguiente paso en su recuperación son los entrenamientos de baloncesto cinco contra cinco, pero no está claro cuándo podrán comenzar, indicó el informe.

Según lo divulgado, el máximo anotador histórico de la NBA entrenó individualmente en las últimas semanas, y no se espera su viaje con el equipo en la gira de cinco partidos que iniciarán los Lakers el sábado en Atlanta.

La selección de Los Angeles tiene un récord de 7-2 en la Conferencia Oeste después de aventajar a San Antonio Spurs 118-116 anoche, válido para lograr su quinta sonrisa consecutiva.

Sin James en cancha, el esloveno Luka Dončić comanda las acciones y ayer ante los Spurs se convirtió en el primer jugador de los Lakers en registrar más de 35 puntos, 10 asistencias y cinco robos en un choque de temporada regular desde 1973-1974.

