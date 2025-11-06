Hacienda pide ratificar $135 millones en préstamos para Surf City II

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Ministerio de Hacienda ha pedido a la Asamblea Legislativa la ratificación de dos préstamos que totalizan $135 millones para financiar el programa “Surf City Fase II”.

En la correspondencia de esta semana, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda envió dos decretos para ratificar dos préstamos, uno con el Fondo OPEP y el otro con el BCIE; estos fueron enviados a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

El primero de ellos es con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional por $70 millones, autorizado el 1 de octubre y suscrito el 9 del mismo mes. El segundo es con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $65 millones, autorizado el 7 de octubre y suscrito el 30 del mismo mes. Ambos decretos no mencionan rubros, partidas, proyectos u obras a realizarse.

El BCIE en su sitio web, informó que con los fondos para financiar el programa permitirá ampliar 8.2 kilómetros de la ruta CA02W a cuatro carriles entre la residencial Xanadú y la playa El Zonte, construir el puente sobre el río Huiza en el cantón Melara e instalar dos plantas de tratamiento de aguas residuales en el área de influencia de las playas de El Majahual, San Blas, El Cocal, Conchalío, San Diego y Cangrejera, en el departamento de La Libertad.

En los primeros decretos, Hacienda mencionó que los fondos “tienen el propósito de continuar realizando esfuerzos alineados a las prioridades estratégicas para el crecimiento económico del país, a través de la inversión en infraestructura pública en algunas zonas focalizadas con potencial económico y turístico”.

