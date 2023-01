Asamblea emite pronunciamiento sobre las víctimas del conflicto armado, mientras archiva Ley de Justicia Transicional

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

En el contexto del 31 aniversario de los Acuerdos de Paz y del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado que se conmemora cada 16 de enero, la Asamblea Legislativa aprobó emitir un pronunciamiento por la memoria de las víctimas; sin embargo, no existe un camino para aprobar una ley de justicia transicional que las mismas víctimas han solicitado desde años.

Habrá que recordar que el 11 de enero 2022, los diputados de Nuevas Ideas declararon el 16 de enero de cada año, como “Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado” como una forma de “reconocimiento” a todas las personas que ofrendaron sus vidas durante la guerra civil, así como a las personas que sufrieron la pérdida de sus familiares. Con el mismo, se derogó el un decreto legislativo del 1 de diciembre de 1993 y sus correspondientes reformas por medio del cual se declaró el 16 de enero de cada año como “Día Nacional de la Paz”.

En la lectura de la iniciativa, se leyó que el conflicto armado en El Salvador “fue una larga historia de abusos de poder e irrespeto a la democracia y falta de transparencia, libertades, la abismal brecha entre ricos y pobres, la violación a los derechos humanos y la limitación del ejercicio de las libertades ciudadanas eran la cotidianeidad el país”, situaciones que se siguen registrando con el Gobierno de Bukele.

Solo el régimen de excepción ha violentado los derechos humanos de cientos de salvadoreños, se han registrado abusos de poder por parte de la PNC y Fuerza Armada. La falta de transparencia ha caracterizado a este gobierno, reservando todo por 7 años la información. La brecha todavía existe, el alto costo de la vida afecta a los salvadoreños que incluso tienden a reducir sus tiempos de comida.

Se estima que el conflicto armado dejó un aproximado de 75 mil víctimas mortales y más de 15 mil desaparecidos. El Gobierno, incluyendo al de Bukele no realizaron acciones encaminadas a promover la justicia y la reparación social.

El diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro, afirmó que el 16 de enero es un día para conmemorar a las víctimas del conflicto armado. “Una guerra en la que ARENA y FMLN mancharon sus manos de sangre porque murió mucha gente que creyó en ellos, (…) esos partidos firmaron un acuerdo de paz que sirvió como plataforma de poder político y comenzaron a repartirse el pastel”.

El jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara, recordó que si se tomaron las armas en aquel momento fue para derrocar a la dictadura militar que se vivía, ya que la ciudadanía estaba cansada de los abusos de poder.

La diputada por VAMOS, Claudia Ortiz, reiteró que las víctimas del conflicto armado han llegado a la Asamblea a pedir un marco legal para alcanzar la anhelada justicia de las graves violaciones. “Es esta Asamblea que se ufana de ser diferente, que tiene más de un año de tener congelado el estudio, audiencias, la escucha a las víctimas para producir una verdadera ley de justicia transicional”.

En síntesis, la Asamblea no legisla en favor de las víctimas, ya que la ley de justicia transicional no ha avanzado y por el contrario se engavetó. Las víctimas piden que se les garantice justicia, conocer la verdad, reparación, y las garantías de no repetición.