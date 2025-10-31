Asamblea define contribución para sostener al CONSAA 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los legisladores aprobaron la contribución económica que deberán realizar los productores de caña de azúcar y las centrales azucareras durante el ejercicio fiscal 2026, con el propósito de fortalecer la industria azucarera nacional y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

De acuerdo con el decreto aprobado en la sesión plenaria de esta semana, la contribución será de $0.000891 millonésimas por cada libra de azúcar extraída, monto que permitirá mantener la operatividad del CONSAA y financiar las actividades técnicas, administrativas y de desarrollo que esta institución ejecuta en beneficio del sector. Además, la iniciativa permitirá mejorar la competitividad del sector y fomentar su desarrollo sostenible.

El CONSAA fue creado en 2001 y es la entidad encargada de aplicar la Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El Salvador. Su labor se centra en promover la cooperación entre los productores de caña y los ingenios azucareros, impulsar la inversión y la investigación en el sector, así como fortalecer la productividad y el mejoramiento genético de la caña de azúcar.

El artículo 16 de la normativa establece que la Asamblea Legislativa, a propuesta del Ministerio de Hacienda, determinará el monto de la contribución que deberán pagar los productores y las centrales azucareras por cada libra de azúcar producida.

La contribución aprobada permitirá continuar apoyando al sector agroindustrial azucarero, considerado pilar fundamental para el crecimiento económico y social del país. Además, con ella se asegurará la estabilidad financiera del CONSAA, facilitando la continuidad de sus programas orientados a promover la equidad, la transparencia y la eficiencia dentro de la industria azucarera salvadoreña.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...