Asamblea aprueba presupuesto para elecciones 2027 sin conocer el PLAGEL

La Asamblea Legislativa aprobó, sin conocer el PLAGEL, el presupuesto para las elecciones generales de 2027 el cual asciende a $172.1 millones. Aunque, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) habían solicitado $180 millones. La oposición cuestionó el aumento significativo que tendrán las elecciones y la forma ilegal en que se unificarán la elección presidencial en 2027.

Con 57 votos a favor y uno en contra (Claudia Ortiz) la Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto de $125.3 millones para el evento electoral 2027 en el territorio nacional. Con la misma cantidad de votos a favor y en contra los legisladores aprobaron $46.7 millones para financiar el evento electoral en el extranjero; ambos suman $172 millones. Sin embargo, el TSE no ha dado a conocer su plan de elecciones ni ha publicado el detalle del presupuesto.

La presidenta del TSE, Roxana Soriano, explicó el presupuesto para ambos eventos el pasado lunes en la Comisión de Hacienda; en esa oportunidad informó que solicitó a Hacienda $172.1 millones para las elecciones 2027, pero con las modificaciones a la Carta Magna para extender el periodo presidencial a 6 años y que la elección presidencial se unificaría a las legislativas en 2027 solicitó a Hacienda otros $8.5 millones para esa unificación. Empero, el decreto aprobado fue con $172.1 millones, por lo que no se sabe qué pasará con los otros $8.5 millones restantes.

EL diputado de ARENA, Francisco Lira, enlistó varias situaciones, una de ellas es que no existió una planificación, “¿Cómo es que hace una semana dijeron que eran $172.1 millones? a los días ya dijeron que son más de $180 millones. Yo creo que el pueblo salvadoreño necesita seriedad a la hora de los cálculos de lo que va a costar una elección electoral en nuestro país”.

Lira recordó que para la elección de 2024 (Presidencia, Asamblea, Alcaldías y Parlacen), se gastaron $129.3 millones, un monto mucho menor que lo ahora proyectado. “Ahora $180 millones sin Parlamento Centroamericano y sin segunda vuelta (y en una sola jornada electoral) es un tema de un gasto exagerado”, comentó.

A juicio de Lira, lo que Nuevas Ideas intenta justificar es el supuesto ahorro “con la forma ilegal que alteraron la Constitución de la República, porque ellos mismos cambiaron los periodos de las candidaturas presidenciales en este país. Entonces, básicamente ellos cambian y violan la Constitución para ahorrarse dinero, que al final de cuentas es mentira, no se va a ahorrar”.

Son $51 millones más los que costaría la elección en 2027 con respecto a la de 2024; el oficialismo alardeó que en 25 años, unificar las elecciones presidenciales con las legislativas cada 6 años, El Salvador se ahorraría aproximadamente $500 millones.

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, enfatizó que no se debe olvidar que las elecciones presidenciales en 2027 “se han unido de forma ilegal” a las legislativas y municipales. A juicio de la legisladora, es “una flagrante violación a nuestra Constitución y a la soberanía del pueblo salvadoreño”, ya que la Asamblea recortó el periodo presidencial a tres años para unificar las elecciones en 2027, reformó la Carta Magna para extender el periodo de presidencial y eliminar la segunda vuelta electoral.

“Si querían cambiar la forma de gobierno y la forma de hacer elecciones, había que ir a una Asamblea Constituyente (electa para cambiar la Constitución)”, dijo la opositora.

Ortiz también mostró su preocupación, ya que se aprueba un presupuesto extraordinario para elecciones, “pero el Tribunal Supremo Electoral no ha hecho público el PLAGEL (Plan General de Elecciones) que es donde están todos los programas, las actividades y la planificación técnica que debe llevarse a cabo para el evento electoral. Entonces, hace falta transparencia de esa información que forzosamente debería ser divulgada”.

Francisco Lira agregó que al final de cuentas, Nueva Ideas “está acomodando las elecciones para conveniencia de ellos, no para respetar la voluntad de los electores que van a llegar el 2027”.

La Asamblea Legislativa aprobó un tercer dictamen de la Comisión de Hacienda para reformar la Ley de Presupuesto 2025 para asignar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), $40 millones para las primeras acciones en materia electoral con respecto al voto en el exterior. Según se dijo, los fondos se requieren para la contratación de la empresa que ejecutará el sistema de votación remota por internet y el sistema de votación electrónica presencial.

Se le asignaron $40 millones cuando apenas y faltan días para la finalización del ejercicio fiscal; ante ello, la diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, sostuvo que por ello es importante que el TSE sea transparente y que presenten los casos en los que se trabajan.

“Porque no queremos creer nosotros que esos recursos se estén ocupando para beneficiar a un partido político. Por eso es que los magistrados, al momento de ser electos, aunque hayan sido nominados por un partido político, deben de demostrar que son personas independientes y que sus decisiones están basadas en la Constitución y en la ley. Por lo tanto, no deben responder a ningún partido político, ningún presidente ni a ningún diputado”, comentó Villatoro.

La legisladora espera que este adelanto de $40 millones “sea realmente ocupado para garantizar un proceso transparente en las elecciones”.

