Una persona fallecida dejó un derrumbe en la carretera de Ataco

Rosario Rivas

La recolección de cascajo para un vivero se convirtió en la última acción que realizó Abel Arturo Sigüenza, quien murió soterrado tras el colapso de un talud en un punto de la carretera que conduce hacia Ataco.

Junto a Sigüenza trabajaban tres personas más, una de ellas identificada como Juan Alonzo Pérez, de 55 años, originario de Los Naranjos, quien salió lesionado y fue llevado de emergencia al hospital Francisco Menéndez, de Ahuachapán.

Se conoció extraoficialmente que las 4 personas estaban sacando cascajo para un vivero de la zona, en la Ruta de Las Flores, en el sentido que de Concepción de Ataco conduce a Ahuachapán, en las inmediaciones de la Finca San Ramón, donde se produjo el derrumbe.

Al lugar del derrumbe llegaron Equipos de la alcaldía de Ataco, la Policía Nacional Civil (PNC), Bomberos, Protección Civil Municipal de Ahuachapán y la Fuerza Armada de El Salvador que en conjunto trabajaron de forma coordinada para recuperar el cuerpo de la víctima, tras el colapso del talud.

Sigüenza, de 35 años, era originario de Apaneca, y cuando ocurrió el deslizamiento quedó atrapado, lo que le provocó su fallecimiento inmediato.

El cuerpo del fallecido fue trasladado por la PNC hacia Medicina Legal de Ahuachapán, mientras que Pérez era auxiliado.

