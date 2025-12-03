SIMETRISSS advierte que la malaria es 30% más mortal que el dengue

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), Rafael Aguirre, manifestó que en el país el tema de la malaria comenzó hace dos meses, desde que unas personas viajaron a África, y ya hay casos en Sonsonate, Ahuachapán y Santa Ana. Esta enfermedad es un 30% más mortal que el dengue.

El galeno consideró que los casos de malaria se están abordando de forma hermética, como si la población no tuviera derecho a saber que esta enfermedad potencialmente mortal está circulando en el país, para poder proteger a los más vulnerables.

“Las autoridades ya sabían que estás personas debían haber recibido medicamentos como la cloroquina antes de irse para África, a fin de evitar el contagio, ingresan al país y no se les aplica cuarentena, están aislando a las personas con malaria en el Hospital Saldaña, esperamos que las autoridades brinden mejor información”, aseguró.

A criterio de Aguirre, es importante educar a la población en temas de salud, especialmente porque el zancudo transmisor de la malaria tiene otro tipo de reproducción.

La enfermedad se manifiesta con fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y síntomas similares al dengue; la fiebre puede durar tres días, ceder y luego reaparecer.

Aguirre dijo que el tratamiento para la malaria es a base de cloroquina, pero, actualmente en el país no hay. En estos casos, los salubristas o infectólogos deberían tomar la batuta para coordinar este tipo de trabajo.

“Desde 2021 El Salvador había sido declarado libre de malaria, el problema es que cuando reaparece, puede establecerse de forma endémica como el dengue, con brotes en ciertas épocas del año”, agregó el secretario general del SIMETRISSS.

Hace cinco días el Ministerio de Salud publicó en redes sociales que 310 salvadoreños retornaron desde la República Democrática del Congo, país con transmisión activa de malaria, y que debido a los tamizajes se logró identificar 107 casos positivos.

“Todos han recibido tratamiento médico oportuno y están fuera de peligro. Es importante destacar que no representan riesgo para la población, aclaramos que ninguno de los casos detectados al momento, es autóctono. Esto nos llevó a activar de inmediato nuestro protocolo de vigilancia para detectar posibles casos y evitar la propagación de la enfermedad en el país”, recalcó el Ministerio de Salud.

Desde hace dos meses, tanto el SIMETRISSS como el Colegio Médico dieron a conocer que en el país hay casos de malaria, dijeron que las autoridades de Salud debían declarar en ese momento alerta epidemiológica, para evitar más contagios y que esta situación escale a víctimas mortales.

