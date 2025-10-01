Asamblea aprueba otros 30 días al régimen de excepción

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó esta tarde, con 57 votos a favor, prolongar un mes más el régimen de excepción, manteniendo suspendidas las garantías constitucionales al plazo de la detención provisional, a la defensa y a la inviolabilidad de las telecomunicaciones.

El nuevo periodo de régimen de excepción iniciará este 3 de octubre y finalizará el 1 de noviembre. Esta medida ha estado vigente desde marzo de 2022 luego de un repunte en los homicidios a escala nacional. Esta prórroga es la 43.

Durante la discusión del tema, el diputado de Nuevas Ideas, Ángel Lobos, señaló que “esta herramienta ha sido clave para transformar la realidad del país y dejar atrás décadas de violencia y de control de las pandillas”.

Sin embargo, la medida ha violentado los derechos humanos de miles de personas que nada tienen que ver con pandillas, así lo han documentado organizaciones defensoras de derechos humanos. También se ha utilizado para perseguir y amedrentar a la población, sindicalistas, voces críticas y opositoras así como defensores de DDHH.

El Gobierno niega que haya violaciones a derechos humanos; en su narrativa solo destaca los días que no se han registrado homicidios. En el Gobierno de Bukele, El Salvador ha alcanzado 1,025 días sin asesinatos, 911 de ellos han sido durante la vigencia del régimen de excepción. Las autoridades han capturado a más de 89,500 pandilleros en lo que va de esta herramienta.

