Asamblea aprueba $31.4 millones para planes de seguridad

Yaneth Estrada

@caricheop

El Presidente de la República, Nayib Bukele recibió 31.4 millones de dólares de la Asamblea Legislativa, para financiar planes de seguridad. Este es el tercer refuerzo consecutivo, el primero fue de 5 millones, el segundo de 15 y ahora cerca de 9.8

millones de dólares.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, votó este lunes, por unanimidad, la resignación de recursos solicitados por el mandatario y se comprometió en someterlos a aprobación en la próxima plenaria (jueves 4 de julio).

Según, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, estos fondos servirían para mejorar infraestructura policial y financiar pago de elementos de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada de El Salvador. Además, las peticiones buscan reorientar recursos y financiar alimentación (de julio a diciembre) de elementos que participan en el Plan de Control Territorial (11 días), impulsado por el Gobierno.

Para 2019 los fondos de Seguridad y Justicia tiene una asignación de 426,6 millones de dólares del Presupuesto General de la Nación, más lo recolectado por la Contribución Especial (21,6 millones de dólares) y los excedentes del Impuesto a los Grandes Contribuyentes.

Piden informes

“En lo que va del año hemos aprobado un monto de $69 millones de dólares, hasta la fecha no hemos recibido un informe sobre cómo se ha gastado este dinero y el avanza en la seguridad”, cuestionó el diputado de ARENA, Donato Vaquerano.

Por su parte, Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de ARENA, comentó que en el tema de seguridad, “lo que he conocido es que no se están dando cifras de homicidio, la ciudadanía necesita saber si vamos por buen camino y necesitamos información oficial”.

El ministro Fuentes, reiteró que los recursos solicitados a la Asamblea Legislativa para reforzar el Plan Control Territorial, no generarán más deuda ya que son fondos provenientes de la Contribución Especial para Seguridad Ciudadana (CESC).