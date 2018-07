“ARENA es nuestro principal adversario”: Hugo Martínez

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El candidato presidencial del FMLN Hugo Martínez manifestó que el principal contendiente electoral del partido de izquierda es la derechista ARENA, pues representan proyectos totalmente diferentes.

“Es nuestro rival por excelencia, es el partido que tenemos que vencer en las elecciones, por supuesto, con sus candidatos, y lo más importante, ¿por qué tenemos que vencerlos? Porque francamente con ellos sí están enfrentados dos proyectos”, explicó el excanciller.

Martínez dijo que el modelo impulsado por ARENA es mercantilista, mientras que el FMLN se ha caracterizado por un modelo centrado en la gente y por ello considera clave la existencia de los programas sociales de apoyo a la educación, la salud, la agricultura, las mujeres y jóvenes, entre otros.

“Claro, yo he dicho que aunque me siento orgulloso de haber pertenecido a un gobierno que tiene un énfasis en los programas sociales, estoy claro que debemos de hacer una gestión integral donde un factor fundamental también sea la generación de empleo y el crecimiento económico”, destacó Martínez, ayer, en entrevista con canal 12.

Los gobiernos del FMLN 2009-2019 han enfrentado una oposición sistemática del partido ARENA, que ha negado sus votos en la Asamblea Legislativa para la aprobación del presupuesto, aprobar financiamiento para programas sociales y reformas fiscales encaminadas a la aplicación de un mayor pago de tributos para los ricos.

Martínez recalcó que si no se generan más empleos y más crecimiento no habrá recursos para invertir en programas sociales. “Pero si no invertimos en los programas sociales para generarle oportunidades a los jóvenes y sacarlos de la situación de exclusión en que se encuentran, no vamos a tener gente preparada para que vaya a buscar esos empleos que se generen y para que contribuyan al crecimiento económico”, dijo el aspirante de izquierda.

El excanciller y ahora candidato también explicó que el proceso de elaboración de su programa de gobierno ya está muy avanzado y que este plan tiene como uno de los principales métodos de construcción los aportes de la población antes que los insumos de los técnicos.

“Necesito que haya mucha más apertura, que se hable más con la gente, que la primera etapa no sea reunir a los técnicos para trabajar, aunque sean cien, mil, mil quinientos técnicos, sino que haya una primera etapa donde se escuche a la gente, y eso es lo que se está haciendo ya”, explicó el candidato.

Y es para implementar este método que el exministro de Obras Públicas Gerson Martínez se reunió el fin de semana anterior en algunas ciudades de los Estados Unidos con salvadoreños para consultarles y escuchar sus peticiones y propuestas.

El extitular del MOP, quien perdió la elección con el ahora candidato Hugo Martínez, es uno de los encargados de la elaboración del plan de Gobierno que presentará la fórmula presidencial del FMLN a la población.

Sobre el anuncio del exalcalde de San Miguel Wilfredo Salgado de competir por la candidatura del partido GANA, Martínez señaló que todos los competidores son bienvenidos, pero que él seguirá en conversaciones con dirigentes locales, nacionales y departamentales de ese y otros partidos en busca de apoyos para su candidatura.

“Es complicado después de venir de perder una elección municipal en un municipio importante como San Miguel, postularse para la candidatura presidencial, pero cada quién sabe porqué toma sus decisiones y sabe a qué le apuesta”, manifestó el candidato de izquierda respecto a Salgado.