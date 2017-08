Araujo vaticina fuertes disputas en ARENA por mezclar elecciones 2018 y 2019

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El expresidente de ARENA Walter Araujo afirmó anoche que ese partido entrará en una larga lucha de contradicciones internas con los precandidatos a la presidencia en busca de apoyos entre los aspirantes a diputados y concejos municipales en los comicios de 2018, luego que el COENA programara para marzo del otro año la elección de su candidato presidencial de 2019.

El problema para ARENA es que va entrar en medio de lo que uno debe enfocarse -que es la elección de diputados y la de alcaldes- a dos procesos de contradicción de una elección interna. Primero: cualquier candidato de los cuatro que hay en este momento van a buscar adeptos para sus filas y esto genera roces, inconvenientes, esa es la primera contradicción”, manifestó en canal 25 (Órbita TV). ARENA anunció que pospondrá para marzo del próximo año la elección de su candidato presidencial de 2019. Araujo dijo que esa decisión del COENA constituye la primera derrota política para el candidato Carlos Calleja, quien venía presionando para que la elección se llevara a cabo en octubre próximo, pero al mismo tiempo lleva una gran inestabilidad al interior del partido, “En primer lugar, el candidato Carlos Calleja había hecho formalmente su solicitud pública a las autoridades del partido y le pidió al partido adelantar el proceso para poder llegar a la candidatura, consolidar la candidatura para el mes de octubre, a más tardar. ¿Cuál fue el resultado?, el señor Calleja tuvo su primera derrota política porque las elecciones van a ser en marzo del 2018, seguramente para la tercera o cuarta semana. Carlos Calleja perdió la primera batalla”, señaló el expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La actual dirigencia, señaló Araujo, también se expone a un serio desgaste si los resultados electorales de marzo del próximo año no son exitosos. Ese fracaso, además, terminaría pasándole factura a Calleja debido a que la actual dirigencia es cercana al aspirante a la candidatura, añadió. La segunda situación es que el evento (elección de candidato presidencial) va estar sujeto y cargado del resultado electoral.

Pero Araujo augura resultados insuficientes en 2018 para el partido tricolor tanto en alcaldía como en diputaciones. “¿Qué pretende ARENA en esta elección? ARENA tiene como objetivo no solo ganar más diputados, sino ganar una mayoría suficiente para tomar las decisiones de nombrar una Sala de lo Constitucional y un fiscal general de la República, ganar la Alcaldía de San Salvador y las alcaldías que son símbolos de este país; y yo lo adelanto sin ser mago, simplemente por la experiencia política, porque tengo 30 años de vivir esto, que ARENA no va ganar la Alcaldía de San Salvador, no va ganar la Alcaldía de San Miguel, probablemente pierda la de Santa Tecla, va ser dura la lucha en Antiguo Cuscatlán y va perder otra vez en Nuevo Cuscatlán”, señaló.

Araujo vaticina que en alcaldías la tiene perdida el partido de derecha y que “las bases se lo van a cobrar al COENA, que tiene un favorito que es Carlos Calleja”.

En cuanto a la elección de diputados, el expresidente del COENA tampoco le ve a su expartido posibilidades de que arrolle en los comicios y considera que ARENA podría bajar o subir de diputados sin obtener una diferencia suficiente para superar la capacidad de veto que en estos momentos tiene el Gobierno del FMLN. “Estoy seguro que ARENA no va alcanzar la mayoría para desplazar al menos el veto que tiene en este momento el FMLN”, afirmó.

Araujo añadió que ARENA enfrenta un miedo a la división interna, lo que les ha llevado a tomar una decisión absurda. Según el expresidente de la Asamblea Legislativa, ARENA tiene un pensamiento “tan fuera de la realidad” que cree tener ganada la elección de 2019 y les recordó que el partido de derecha ha ganado unos comicios cuando se ha alejado del “tufo a rico” y consideró que con Francisco Flores el COENA simplemente pudo engañar a la población generando la idea de que el candidato era de extracción de clase media, cercano a las clases bajas. “Era un hombre educado que no pertenecía a la oligarquía, viene Paco Flores y lo que hace es un maridaje con la oligarquía salvadoreña y le entrega el partido”, sostuvo Araujo.

En esa ocasión que los empresarios dirigían el partido, ARENA bajó a 27 diputados el “peor resultado en la historia del partido”, dijo Araujo, y cuando se aleja de nuevo de la oligarquía con la candidatura de Antonio Saca, el partido obtiene la mejor votación electoral de su existencia.

Luego con Rodrigo Ávila pierden el poder, que luego quieren recuperar con el exalcalde de San Salvador Norman Quijano, “pero el país se da cuenta que es un títere de los Poma, de los Simán y casi llegan, esa es la historia”.

El exarenero cree que Alfredo Cristiani tomó la decisión de dejar para marzo de 2018 la elección del candidato presidencial de ARENA y cree que lo hizo con mentalidad financiera pensando que serán Calleja y Javier Simán quienes financiarán las campañas de candidatos a alcaldes y diputados. “Eso les va costar la sangre y la derrota en la elección presidencial”, advirtió.

Por otro lado, Araujo dijo que ARENA hace el ridículo intentando mover el tema y abrir una investigación sobre un avión venezolano que aterrizó hace algunos días en el país. “Como el morbo es meter lo de Venezuela”, señaló.

El expresidente del COENA invitó a los diputados areneros a que mejor investiguen los viajes que el expresidente Francisco Flores hacía en avión privado que venía costando en ese tiempo alrededor de 25,000 por viaje. Araujo dijo que una vez acompañó al entonces mandatario a un viaje a Miami, Estados Unidos, donde no hubo control de ingreso ni de llegada en el aeropuerto de Ilopango. “Esos eran los lujitos de la austeridad del desaparecido o escondido Francisco Flores Pérez”, afirmó.