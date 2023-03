Anuncian paro de labores en el MINSAL por retraso de tres meses en incremento salarial

Alma Vilches

Debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades y el incumplimiento en el pago del incremento de $100 al personal del Ministerio de Salud (MINSAL) que no goza escalafón, los médicos en servicio social y médicos internos informaron que a partir de este lunes y de forma indefinida permanecerán en paro de labores, hasta que se aclare la situación de adeudamiento.

Los médicos recalcaron que desde enero hasta marzo del presente año laboral se les adeuda el incremento salarial otorgado en forma de bono, durante este período han tratado de contactarse con las autoridades correspondientes para aclarar la situación actual, pero no han recibido respuesta.

Desde el Presupuesto General del Estado 2021 se otorgó en forma de “Bono”, el incremento al salario del personal de salud que no goza de escalafón, según Francisco Alabí, titular de Salud, el incremento de $100 es al personal que no goza de escalafón, específicamente, los médicos quienes cumplen con su internado, médicos en año social y ciertos trabajadores que por la modalidad en la cual están contratados no son plazas para gozar del escalafón.

Este aumento fue aprobado para reconocer la labor de los médicos que se encuentran brindando su aporte en áreas claves del sistema de salud, y a pesar de estar en una situación de construcción y mejoría del sistema de salud, siguen brindando atención en los hospitales nacionales y unidades comunitarias a nivel nacional.

Según los médicos, el paro de labores indefinido es una medida tomada como último recurso, ante la falta de respuesta y solución a la situación actual de adeudamiento del bono, entienden el impacto que su ausencia podría tener en la atención a los pacientes y en el sistema de salud en general, por lo cual, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes a tomar en cuenta las exigencias y buscar una solución satisfactoria para ambas partes, con el fin de garantizar la continuidad y calidad de los servicios de salud en el país.