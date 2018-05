Anuncian Maratón y Festival Olímpico

Compartir ! tweet





El Comité Olímpico de El Salvador (COES) anunció la realización de la Maratón Olímpica y Festival Olímpico a realizarse el 27 de mayo. Ambos eventos contarán con el apoyo de la Embajada de Alemania, la Unión Europea y un grupo de patrocinadores. Además estarán involucradas las Alcaldías de San Salvador, Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y la Policía Nacional Civil. En lo que concierne a la Maratón, esta tendrá tres distancias: 42, 21 y 11 kilómetros y podrán participar corredores en masculino y femenino. Lo novedoso de la Maratón, que tendrá un costo de inscripción de 15 dólares, será que iniciará de madrugada, ya que la prueba de 42 kilómetros comenzará a las 4:00 a.m., la de 21 kilómetros a las 5:00 a.m., y la de 11 kilómetros a las 7:00 a.m.

El Festival Olímpico, mientras tanto, tendrá como objetivo realizar exhibiciones deportivas, dinámicas a cargo de atletas de renombre y sorpresas durante las horas que dure.