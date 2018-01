AMPLIA PARTICIPACIÓN DE CALIDAD REVELA EL PUEBLO VENEZOLANO EN LAS DISCUSIONES DEL PLAN DE LA PATRIA.

(Una luciérnaga contra el oscurantismo)

1.- LA CONSULTA MÚLTIPLE QUE REALIZA EL PUEBLO VENEZOLANO EN SU PAÍS involucra a numerosos sectores, grupos, instituciones políticas, organizaciones económicas de la sociedad civil, del gobierno, de la juventud, de las mujeres, de los sectores agrícolas, académicos, etc. Se trata de un país realizando en sus 335 municipios amplísimos debates económicos, sociales, culturales, históricos, políticos. Al calor de la discusión, que no solo es un ejercicio de diálogo de confrontaciones de puntos de vista, sino que en definitiva está convertido en un ejercicio democrático desplegado. En el mismo aparecen los rechazos a la anticuada forma de democracia representativa, de la que todavía se valen los regímenes conservadores; y contrasta con las nuevas concepciones de democracia que existen en América Latina en la actualidad, de su contenido y del significado político-práctico, que encarna la democracia participativa, protagónica, popular y nacional.

2.- EL PUEBLO VENEZOLANO, SUS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES, A TRAVÉS DE METODOLOGÍAS NUEVAS, discuten sobre los cinco ejes que integran el Plan de la Patria, que expuso originalmente el Comandante Supremo Hugo Chávez, y que son: “I. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional; II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro pueblo; III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América; IV. Contribuir al desarrollo de una nueva Geopolítica Internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del Universo y garantizar la Paz planetaria; V. Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana”.

3.- COMO SE PUEDE NOTAR, EL PLAN DE LA PATRIA 2019-2025, que se halla en plena discusión en Venezuela, es el camino revolucionario, o sea, el más justo y humano históricamente para crear las condiciones de crecimiento económico y consolidar la paz de la nación venezolana, tal como lo propuso en los documentos originales el Comandante Hugo Chávez. Llamamos la atención en el sentido de que cuando la Revolución Bolivariana está creando un nuevo país, lo hace con condiciones novedosas hasta hoy desconocidas en Latinoamérica y el Caribe. En la mente de muchas personas y pueblos, se presenta la idea de todo un mundo completamente desconocido en la historia y sociedad de nuestra región. Por ello, es comprensible que las concepciones atrasadas de quienes estuvieron haciendo la política en Venezuela hasta la llegada de Chávez, experimenten exabruptos, al aparecer en el medio social las transformaciones como nunca antes se habían vislumbrado. Este fenómeno transformador, también explica que las fuerzas imperialistas seguidas por las derechas, reaccionen de manera furiosa ante un fenómeno socio-cultural, y traten de “entenderlo” aplicándole guerras al pueblo venezolano que construye cambios históricamente sociales y necesarios. Se trata de una actitud totalmente irracional, para enfrentarse a un fenómeno socio-cultural con la guerra y la injerencia contra la soberanía de una nación.

4.- CON BASE EN LA DISCUSIÓN DEL PLAN DE LA PATRIA, LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA y sus organismos de dirección podrán crear las instituciones y mecanismos contralores adecuados para la economía a fin de lograr el desarrollo planificado con sus respectivas prioridades, en los plazos y formas que se establezcan, a fin de lograr los objetivos de todo tipo que los planteamientos políticos se proponen realizar.

5.- EL OPTIMISMO Y ENERGÍA QUE ESTÁ EMPLEANDO EL PUEBLO VENEZOLANO en la discusión del Plan de la Patria, no podría ser de menos calidad que las obligaciones que le impone el avance de una Revolución tan ejemplar como la Bolivariana. Por ello hemos dicho que el imperialismo de Estados Unidos a propósito no utiliza los datos que las estadísticas, la información y las múltiples fuentes que poseen las Naciones Unidas, para explicarse lo que ocurre en Venezuela. Los gobernantes de Estados Unidos no quieren que exista Venezuela Bolivariana, y menos realizando una revolución tan hermosa y atractiva para los pueblos latinoamericanos y del mundo. En todo caso la Revolución Bolivariana que impulsa el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, con su fuerza práctica e inteligencia, no dependerá para impulsar su gran realización, de los deseos y caprichos del Presidente de Estados Unidos, y de los miles de medios de desinformación imperialista, cuyo principal objetivo es sembrar la confusión en las personas que tienen la desgracia de creer en las aberraciones que divulga la prensa derechista internacional.

