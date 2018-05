Alianza vuelve a acaparar el mercado de fichajes de la LMF

Compartir ! tweet





El bicampeón nacional anunció sus nuevos fichajes un día después de haber ganado la corona 13 y también confirma sus primeras bajas.

Alianza, recién coronado bicampeón del fútbol salvadoreño, dio nuevamente la campanada al anunciar sus primeros cuatro fichajes para el torneo Apertura 2018.

Los paquidermos anunciaron ayer la contratación de José Ángel “Puma” Peña (ex Limeño), Marlon Cornejo (ex Santa Tecla), y los colombianos Daley Mena (ex Audaz) y Bladimir Díaz (ex Chalatenango).

El “Puma” Peña registró 982 minutos y anotó dos tantos con los “mantequeros” que fueron eliminados en cuartos de final del torneo Clausura 2018, por Santa Tecla.

En tanto, Cornejo acumuló 436 minutos y un gol con los tecleños que perdieron el domingo 1-0 la final del Clausura 2018.

Por su parte, Daley Mena jugó 742 minutos y marcó cinco dianas con los apastepecanos que cayeron en semifinales frente a los pericos.

Mientras que Bladimir Díaz disputó 899 minutos y rompió las redes en tres ocasiones con los norteños que salvaron la categoría en el Clausura 2018.

Bajas

Pero los albos no solo fueron noticia ayer por sus nuevos refuerzos, sino también por los elementos que causan baja en el bicampeón con miras al torneo Apertura 2018.

Los elementos que ya no siguen con los paquidermos son: Rudy Batres Valencia, Rodrigo Rivera, David Díaz, Ricardo Guevara, y el paraguayo Gustavo Guerreño; mientras que Alexander Larín tiene aún pendiente su renovación.

Batres Valencia sumó 51 minutos en fase regular y marcó un tanto con los blancos, mientras que Rivera acumuló 220 minutos y no pudo romper las redes.

Por su parte, Guerreño registró 1583 minutos y anotó 8 goles, y Alexander Larín totalizó 1246 minutos e infló la red en dos ocasiones.