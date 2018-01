“Algunas federaciones no tomaron los Centroamericanos con la responsabilidad que ameritaba”: Jorge Quezada

Diego Guzmán

@Diegoolguzman

Jorge Quezada, presidente del INDES, habló con Diario Co Latino acerca de lo que dejó el año 2017 y lo que se viene para el presente año. En su balance del año 2017, Quezada criticó la negligencia de algunas federaciones deportivas a la hora de preparar a sus atletas para los

Juegos Centroamericanos Managua 2017. De ese y otros temas el titular del INDES charló con este matutino.

-¿Qué sensación le dejaron las competencias oficiales del año 2017?

En los Juegos CODICADER estamos satisfechos. No obstante, ahora estamos más comprometidos porque la vara queda alta cuando se logra el primer lugar. Mientras que en los Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales estamos muy satisfechos, porque hemos superado la cifra de cien mil atletas y llegamos a tener la convocatoria de 127 mil , algo que nunca se había logrado y es un dato importante. Sin embargo, es

una lástima que en Managua no nos fue como esperábamos, por lo que hablaremos con las gerencias de las federaciones para saber en qué se falló administrativamente y así aplicar los correctivos

correspondientes. La parte deportiva la analizaremos después. Porque si hubiéramos sido más serios en la preparación, nos hubiera ido mejor con respecto a los resultados, porque algunas federaciones no tomaron

los juegos centroamericanos con la responsabilidad que ameritaba.

-Pero muchas federaciones dijeron que la falta de recursos económicos los privó de una mejor preparación.

Algunos dicen que no hubo dinero, pero cómo es posible que a algunas federaciones les fue bien incluso sin dinero. Por ejemplo, usted ve que a Pesas, Ajedrez, Natación, Esgrima y Judo les fue bien, por lo que uno se pregunta: ¿cómo a ellos les fue bien a otras federaciones

no? Por lo tanto, nosotros vamos a hablar con algunas federaciones, porque parece que no quieren planificar para el mediano y largo plazo, ya que el dirigente deportivo debe producir atletas y, si no, debe dejarle el lugar a otro, porque hay algunos que tienen 20 años en las federaciones y no nos dieron resultados.

-¿Considera que se pudo haber hecho más en Managua?

Sí, se pudo hacer más e incluso mejorar resultados en algunos deportes. Por ejemplo, en Natación se pudo ganar más, pero el cuerpo técnico hizo mal uso de Celina Márquez, a quien llevaron a una competencia que no tenía mayor importancia (Bolivarianos) y luego no le dieron permiso en su Universidad para que fuera a los Juegos Centroamericanos. Por ello, El Salvador perdió de tres a cuatro medallas de oro, porque Celina Márquez garantiza medallas a nivel centroamericano. Además, se pudo hacer más en deportes como Taekwondo y Fisicoculturismo, que me dejó sorprendido porque apenas lograron una medalla de oro y me había prometido ocho preseas doradas.

-En los Juegos Centroamericanos ustedes tuvieron visores. ¿Qué reporte le han dado?

Estamos esperando los informes técnicos de las federaciones, los cuales vamos a comparar con nuestros informes.

-¿Cómo está la planificación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018?

Hemos solicitado a las federaciones un calendario anual y planificación para cuatro años, que revisaremos para ver cómo va, ya que si planificamos para cada evento será difícil que despuntemos. Además, consultaremos a las federaciones sobre el porqué algunos atletas no

participaron en los Centroamericanos, ya que Josué Donado (Tenis de Mesa) dijo que ya no iba a los juegos un mes antes y Evelyn García tampoco compitió en ciclismo, por lo que veremos cuál era la proyección con ellos en los cuatro años.

-¿Como presidente del INDES intentará acercarse al COES para limar asperezas y así trabajar juntos con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

Nosotros no tenemos mayor problema con el Comité Olímpico. Yo, de hecho, hablé con el coronel Francisco Ramos, presidente de la federación de tiro deportivo y jefe de misión de los juegos por parte del COES, y hemos acordado que nos sentaremos a hablar.