«Algunas (detenciones arbitrarias) hay, yo no lo puedo negar»: Christian Guevara

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, participó esta mañana en el espacio de entrevista «Encuentro con Julio Villagrán», donde se le cuestionó sobre el régimen de excepción y las acciones del Estado. Reconoció que durante el régimen han habido detenciones arbitrarias.

El legislador sostuvo que esta herramienta estatal se mantendrá hasta que sea necesaria, incluso, hasta llegar a las elecciones si el gabinete de seguridad lo encuentra necesario.

Tomando en cuenta que este 24 de marzo se recuerda el 43 aniversario de la muerte de Monseñor Romero, el entrevistador, Mauricio Maravilla preguntó a Guevara si ¿Romero no estaría señalando abusos de autoridad y violaciones a derechos humanos por el Estado?, a lo que Guevara contestó: «Yo creo que Monseñor Romero saldría a la calle y escucharía las historias de la gente de cómo están abriendo sus negocios».

“Yo no dudo que Monseñor Romero diría el testimonio de alguna personan que pudo haber dicho que se habrá ido por inocente o que habrá sido una captura injusta”. Sobre las detenciones arbitrarias, Guevara dijo que «algunas hay, yo no lo puedo negar, muchas no sé, como todo sistema judicial”.