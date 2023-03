Agenda para la jornada once del Clausura 2023

Rebeca Henríquez

El cierre de la primera vuelta de la fase regular del Clausura 2023 se llevará a cabo este fin de semana, instancia para que los equipos salvadoreños evalúen el desempeño que tuvieron en los primeros once encuentros, y reestructuren jugadas a fin de visualizarse en lo que resta de la fase, o ¿por qué no? hasta semifinales o en la gran final.

Alianza y Águila enfrentarán el duelo once para definir al líder de la primera ronda.

Los encuentros del día de mañana son: Firpo vs Isidro Metapán a las 3:15 p.m. Once Deportivo vs Jocoro a las 3:30 p.m. Los del día domingo: Alianza vs Santa Tecla a las 3:15 p.m. Platense vs Águila a las 3:30 p.m. Dragón vs FAS en el mismo horario y Chalatenango cerrará a las 4:00 p.m. en el Gregorio Martínez contra Atlético Marte.

En la tabla de posiciones, los equipos se encuentran ubicados de mayor a menor de la siguiente forma: Águila, Alianza, Once Deportivo, Dragón, Firpo, Isidro Metapán, FAS, Santa Tecla, Platense, Jocoro, Atlético Marte y Chalatenango en la última posición.