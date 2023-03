Palermo arrancó la Jornada 30 goleando al Módena 

Grupo Megavisión/Canal 19

La Serie B de Italia arrancó con un atentico partidazo que los amantes del futbol disfrutaron por Canal 19. El Palermo vino de atrás hacia adelante para quedarse con los tres puntos. El Modena arrancó de gran forma con el gol de Luca Strizzolo que terminaría anotando un doblete.

Sin embargo, el Palermo supo hacer respetar su localía gracias a los goles de Gennaro Tutino, Edoardo Soleri, Valerio Verre, Giuseppe Aurelio y Luca Vido que sentenció el 5 – 2 en favor del Palermo.

La Jornada 30 continuará en Canal 19 #RompiendoLaTradición con dos partidos el sábado. Para iniciar el día, a las 07:00 a.m. Frosinone se enfrenta al Cosenza y a las 09:15 a.m. Reggina jugará contra el Cagliari.

La actividad no se detiene y también por Canal 19 podrás disfrutar del mejor futbol de Cristiano Ronaldo, cuando su equipo, el Al-Nassr se enfrente de nuevo al Abha, pero está vez por la Liga Árabe ya que a mitad de semana lo derrotó por la Copa. A las 11:30 a.m. Al-Nassr vs Abha en vivo.

La jornada de la Serie B continuará el domingo 19 de marzo de 2023 con dos partidos. A las 09:15 a.m. el Ternanta recibe la visita del Bari y a las 11:15 a.m. Bresia jugará contra el Genoa en el ciere de la Jornada 30.