AFP realiza cobro ilegal a trabajadores que reciben pensión por invalidez

Yaneth Estrada

@caricheop

Ante una nueva discusión para lograr otra reforma al Sistema de Pensiones, al interior de la Asamblea Legislativa, organizaciones

denunciaron que “en 2018 la AFP Crecer hizo una mala interpretación de la Ley a 500 trabajadores que reciben su pensión por invalidez”.

Según relataron, actualmente existe una investigación en la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), por descuentos

ilegales de más de lo que se debía a las cuentas de ahorro individual, afectando y gastando de forma más rápida.

Tras la denuncia, Diario Co Latino consultó al diputado suplente del FMLN, Víctor Hugo Suazo, quien confirmó que “específicamente, fue la AFP Crecer la que afectó a estos 500 trabajadores, lo que representa un costo estimado de 7 millones de dólares”.

Suazo detalló que “la SSF le advirtió (a la AFP Crecer) que esta práctica era ilegal y les exigió que revirtieran ese cargo ilegal, estas reaccionaron a través de los partidos de la derecha ARENA, PDC, GANA y PCN introduciendo una propuesta de reforma a la interpretación auténtica, artículo 120 de la ley SAP, que no era más que darle vigencia o legalidad a este cobro“.

Reforma al artículo 120

Efectivamente, documentos oficiales (con firma y sello) respaldan que la pieza de correspondencia para modificar el artículo 120, de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), fue presentada el 20 de diciembre de 2018 a iniciativa del diputado Rodolfo Parker.

En este dice que “uno de los objetivos principales de la Reforma contenida en el decreto 787 referido en el considerando anterior fue la incorporación del artículo 116-1A, en el cual, en su inciso primero crea la cuenta de Garantía Solidaria como fuente de financiamiento específica y sostenible”, quitando la responsabilidad a las AFPs y seguros privados que reciben pagos por estos servicios y que con la modificación le recae al Estado.

“Hasta el momento la SSF les ha exigido que paguen con el patrimonio propio, para resarcir estos cargos ilegales y devolver el dinero (7 millones de dólares), pero el punto es que cuando los partidos de derecha aprobaron (en diciembre de 2018) esta modificación a la Interpretación Auténtica, lo hicieron con efecto retroactivo, por lo que como FMLN no acompañamos la reforma y se pidió al Presidente de la República un veto“, acotó el representante de izquierda.

Con todo esto, las AFPs no desisten y amenazan con un último recurso para evadir su responsabilidad y afectar nuevamente a los

trabajadores. “Creo que lo mejor para estos casos, es ir desmontado este sistema de capitalización individual que ha quedado demostrado, no solamente en El Salvador, sino en el mundo entero que no responde a los intereses de los trabajadores. Es más, desde 1998 se creo una problemática de pensiones bajas que no han podido ser resueltas”.