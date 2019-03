Resistencia feminista insta a participar en marcha del Día Internacional de la Mujer

Oscar López

@OscarCoLatino

La Resistencia Feminista por la Vida y Salud de las Mujeres, invitó a las mujeres del país a sumarse a la marcha que se organiza en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y con la que exigen su derecho a una vida libre de violencia y discriminación.

“El alto índice de embarazos impuestos en El Salvador sigue vigente, es alarmante ya que la sociedad naturaliza la violencia contra las niñas y adolescentes. No podemos obviar el dato de asesinato de mujeres en nuestro país; por esas razones hemos decido marchar este 8 de marzo e invitar a que se unan”, expresó Karen Rivas, miembro de la Resistencia.

Morena Murillo, miembro de la Resistencia Feminista, agregó que la organización también se sumará al Paro Internacional de Mujeres con el objetivo de visibilizar las situaciones de discriminación y violencia que sufren las mujeres en aspectos como económico, social, político, ambiental, acceso a la tierra, entre otros.

“A las mujeres que no puedan participar el 8 de marzo, también se les invita a hacer algo simbólico en sus casas, en sus territorios para que se pueda visibilizar esa discriminación y violencia que todavía la sociedad tiene con las mujeres”, expresó Murillo.

En cuanto la eliminación del fuero a funcionarios públicos, la Resistencia Feminista afirmó estar de acuerdo con la quitar ese beneficio a los funcionarios que gozan del mismo. “La justicia para las mujeres tiene que ver no solo con el gobierno central sino con los tres poderes del Estado y aquí es donde hay que diferenciar a quién le corresponde qué y la población tiene una gran responsabilidad como denunciar y no encubrir violadores, estamos de acuerdo con el desafuero del Magistrado, es una niña de 10 años, hay una ley que indica que no prescriben los delitos de violaciones a menores”, enfatizó Delia Cornejo, miembro de la Resistencia.

La Resistencia Feminista, consideró que en el país aún persiste la cultura de impunidad que favorece a los agresores de mujeres, esto principalmente a las características del sistema judicial, que en muchas ocasiones revictimiza a las denunciantes, lo que ocasiona que abandonen el proceso legal.