Actual Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones es un caos, según AGEPYM

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Como un caos, así calificó Mario Montes, presidente de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM), la nueva legislación en materia de pensiones creada y aprobada por la Asamblea Legislativa el 27 de septiembre de 2017.

La nueva Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) que nació de una propuesta de los partidos ARENA, PCN, PDC y GANA impuesta en base a aritmética legislativa, entre otras cosas, aumentó el porcentaje de cotización, creó la cuenta individual y la de garantía solidaria, además de una pequeña reducción en las ganancias de las

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Montes expone que la nueva legislación no benefició a la clase trabajadora ya que más de 10 mil empleados públicos que se jubilarían a finales de 2018 no lo hicieron porque las pensiones que se les calculan son muy bajas.

“Un ejemplo son los profesores que devengan salarios entre $700 y $800, para ellos la pensión calculada es menor que la mínima establecida, andan por 197 dólares, estos y otros compañeros llegaron a AGEPYM a manifestarse y es así como en conjunto con sindicatos de empleados públicos y privados creamos la Mesa de Trabajo por Una Pensión Digna”, dijo Montes.

Este colectivo consensuó varias propuestas individuales de sus miembros y creó una iniciativa que comprende dos acciones, en primer lugar, un decreto transitorio para equiparar las pensiones de los optados B y quienes fueron obligados a pasarse a las AFP.

Cabe destacar que a los jubilados que pertenecen al grupo de obligados, antes de la aprobación de la nueva ley la pensión se les calculaba en base a un 60 m% y luego de su entrada en vigencia este porcentaje disminuyó al 30 %.

En visión del presidente de AGEPYM, el Sistema de Ahorro para Pensiones está configurado para que sea un negocio redondo para las AFP, que ingresan más de cien millones de dólares anuales en concepto de administración de los fondos de los trabajadores mientras en las cuentas individuales de los trabajadores el dinero escasea.

“En este caso, nuestra segunda propuesta es que dentro del reparto del quince por ciento, un doce por ciento vaya a la cuenta de ahorro individual de los trabajadores, dos por ciento a la cuenta solidaria y el resto como pago por administración a las AFP”, explicó Montes. Para AGEPYM ambas acciones representan una solución temporal para

resolver la situación de los empleados próximos a jubilarse, pero su apuesta definitiva es por la creación del Instituto de Previsión Social, un ente autónomo con participación de los trabajadores.

Según Montes, este instituto administrará los ahorros de trabajadores públicos, privados y por cuenta propia que deseen acceder a una pensión, esto generará mayor capital que el que a la fecha manejan las AFP y por ende garantizará pensiones dignas y vitalicias.

El dirigente de la gremial de trabajadores estatales también consideró que la nueva Ley SAP contiene una trampa técnica para aumentar la edad de jubilación de los trabajadores y es la posibilidad de utilizar el 25 % de sus ahorros bajo la modalidad de un préstamo brindado por las AFP, el cual luego deberá pagar el empleado.

“Dan la opción al trabajador de utilizar el 25 % de su capital pero no le dicen cómo lo pagará pero sí le dicen que mientras no lo pague no se podrá jubilar, hicimos los cálculos a algunos compañeros que optaron por esto y van a llegar a los 65 o 67 años pagando esa deuda”, sostuvo Montes.

El presidente de AGEPYM también opinó respecto a la última acción que los partidos de derecha promovieron para beneficiar a las AFP, esto mediante una interpretación auténtica al inciso final del artículo 120 de la Ley SAP con la cual los montos pagados a los trabajadores en

concepto de invalidez se descuentan de la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones y no de la de Garantía Solidaria como se estableció en 2017.

“Esta es una reforma más de las muchas que han promovido en forma de trampa y muestra su intención de no soltar el capital de los trabajadores, por eso nosotros como AGEPYM sostenemos que las AFP deben desaparecer de El Salvador, si realmente queremos pensiones dignas y vitalicias para todos los trabajadores en general”, afirmó el representante de la gremial de empleados públicos.

AGEPYM considera urgente que el partido o candidato presidencial que tome las riendas del país para los próximos cinco años impulse una reforma a la actual Ley SAP, que tome en cuenta las propuestas de la clase trabajadora y por ello consideran que de las propuestas que vertieron cada uno de los aspirantes, la más acertada tiene que ver con la creación de un sistema totalmente público, planteada por Hugo Martínez, del FMLN.

“Un sistema de pensiones totalmente público es idóneo, se tiene que presentar un nuevo proyecto a la Asamblea Legislativa para aprobarlo, los dueños de las AFP ya usufructuaron nuestro capital durante 20 años, es tiempo más que suficiente donde obtuvieron grandes ganancias, los pensionados estamos cada día más pobres y ellos siguen

enriqueciéndose”, consideró Montes.

En cuanto a las demás propuestas, la gremial de trabajadores consideró que lo planteado por el partido ARENA ya está regulado y no resuelve los problemas de los trabajadores y sobre el sistema mixto propuesto por GANA y Nayib Bukele sostienen que tendría que hacerse un estudio exhaustivo de los pros y contras de este.