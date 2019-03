Acción por el insistente proyecto de privatización del Agua y “violación a los derechos de los seres viviente”

Proyecto Cultural Sur Internacional

Los grandes problemas mundiales no se solucionan tomando un fusil y matando al hermano, nosotros somos artistas no asesinos.

Pongamos las cartas de la fe sobre la mesa, con una firma desde el corazón, pongamos en lo alto nuestra lanza metafórica literaria, que llegue a las puertas de todo el mundo, una acción en poesía y en todas las disciplinas artísticas llevemos acciones con títeres, pintores y pinturas que demuestren la urgente necesidad de protección al recurso natural, que es la vida, llevemos obras escénicas a las calles, músicos bailarines hagamos un carnaval de disuasión a todo atentado contra el ser viviente, los artistas unidos, que canten, que inventen como evitar la contaminados y privatización del agua vamos todos digamos con ese amor de la inspiración, que necesitamos que nos vean, que nos escuchen, somos seres que sin agua no vivimos, que no solo vean a las grandes corporaciones en desmedro del sistema ambiental para producir plusvalía.

Plantearemos el problema de la escasez de agua y el mal manejo, en todos los ámbitos del globo terrestre y en todas las épocas: explotación, contaminación y privatización. El objetivo de esta acción artística, es demostrar el tema del agua en todo su expansión y de cómo la privatización afecta en la vida de cada uno de nosotros.

Más aún a las grandes mayorías del pueblo de bajos recursos económicos, independientemente donde se esté efectuando, quien lo esté ejecutando o manipulando la administración del recurso hídrico, veamos el problema que genera y la necesidad de buscar un recurso que venga a solucionar en parte este acto suicida.

En el caso específico de El Salvador, sería un “NO” a la privatización, sin afán de acusar o de señalar culpabilidades o culpables. Concentrémonos en el tema de la distribución, conservación y administración del recurso hídrico en el mundo y ahora como tema principal lo que está ocurriendo en El Salvador.

“El agua no es interés de los partidos políticos, es interés de los grandes comerciantes y de los pueblos que sufre las consecuencias de la avaricia de unos cuantos.

Somos los llamados a buscar soluciones, con nuestras armas de amor, sabiduría e inspiración y más que todo somos humanos, seres de agua

El cuerpo humano está compuesto en un 60 por ciento de agua, el cerebro se compone en un 70 por ciento de agua, la sangre en un 80 por ciento y los pulmones se componen en un 90 por ciento de agua. Las propiedades del agua son muy importantes para la vida. Las células de nuestros cuerpos están llenas de agua, respiremos un momento y preguntémonos: ¿qué significa la privatización del Agua?, es la estrangulación de nuestro ser. Estamos en la obligación de manifestar nuestra oposición, ante cualquier hecho que atente contra la vida; somos artistas, con un alto nivel de sensibilidad y necesidades.

En el caso de la Ley Integral del Agua, en el pequeño y golpeado país El Salvador, digamos un NO rotundo a la privatización asfixiante; es importante manifestar nuestra decisión de no aceptación, no por rebeldía sino por necesidad. Sin llamarle protesta, tenemos experiencia en relación a lo que conlleva la privatización.

Por el Pc-sur internacional

Lucy Ortiz.