Acción Ciudadana pide elecciones transparentes apegadas a las leyes y la Constitución

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Luego de la convocatoria a elecciones, Acción Ciudadana como una organización de la sociedad civil que trabaja por mejorar la calidad de la democracia salvadoreña, pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que los comicios de 2024 sean libres, igualitarios, competitivos, transparentes, apegado a las leyes.

Acción Ciudadana hizo un llamado a los partidos políticos y candidaturas contendientes, a respetar la ley y la Constitución, para llevar a cabo una campaña electoral de altura, basada en propuestas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

A la vez, que el gobierno no utilice ningún recurso estatal en beneficio de un partido político o candidatura, como ha sido la tradición; asimismo, que la ciudadanía se informe de las propuestas de los partidos políticos y candidaturas, con el objetivo de emitir en 2024 un voto informado.

Sin embargo, durante la convocatoria a elecciones, la magistrada presidenta del TSE, Dora Martínez, no hizo ningún pronunciamiento debido a la reelección presidencial de Nayib Bukele, al violar el artículo 152 de la Constitución de la República. “Los salvadoreños deben estar seguros que, una vez más, nuestro trabajo garantizará el absoluto respeto a la libre, voluntaria y soberana decisión del pueblo, ejercida a través del voto en las próximas elecciones, las condiciones están dadas para garantizar un proceso electoral transparente y en total apego al ordenamiento jurídico del país”, afirmó la funcionaria.

En reiteradas ocasiones el magistrado del TSE, Noel Orellana, ha manifestado que si es legal la candidatura del presidente Bukele, en el partido Nuevas Ideas, porque la Sala de lo Constitucional prohibió el transfuguismo para diputados y concejos municipales, pero no señala nada del presidente y vicepresidente. Orellana aseguró en su carácter personal, que está obligado a dar cumplimiento a la resolución de la Sala de lo Constitucional, y quienes no acaten la disposición del máximo tribunal constitucionalista del país pueden incurrir en los delitos de desobediencia y entorpecer procesos electorales. Durante las próximas elecciones se elegirán 622 funcionarios, entre ellos, el presidente y vicepresidente de la República, 60 diputaciones propietarias y 60 suplentes a la Asamblea Legislativa, 20 diputaciones propietarias y 20 suplentes al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) 44 alcaldes, 44 síndicos, 196 regidores propietarios y 176 suplentes.