FMLN oficializa ante el TSE candidatura presidencial de 2024

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Acompañados por la militancia y la dirección del partido, Manuel Flores y Werner Marroquín inscribieron en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) su fórmula presidencial por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y competir en los comicios del próximo 4 de febrero de 2024.

El candidato a la presidencia del FMLN, Manuel “El Chino” Flores, afirmó que no prometerán el cielo y la tierra o proyectos irrealizables, su compromiso será trabajar por reconstruir la economía del país, el agro, la convivencia, salud para todos, un país más bonito y reconciliable en el cual todos se sientan orgullosos de ser salvadoreños.

“No más odio, no más ataques viscerales ni círculos de corrupción, no podemos permitir continuar odiándonos entre salvadoreños; todos aquellos que se fueron del Frente en algún momento, molestos o enojados, regresen y construyamos juntos este país”, exhortó el candidato presidencial de izquierda.

Asimismo, hizo un llamado a la militancia del Frente y los candidatos valientes que han enfrentado cualquier adversidad, a caminar juntos hacia el futuro; destacó que la plataforma de gobierno se está construyendo con los diferentes sectores, campesinos, intelectuales, obreros, artesanos, artistas, sindicatos, iglesias y líderes religiosos.

“Querían ver muerto al Frente, pues no, la última encuesta de la universidad UFG dijo que los únicos dos partidos que pueden salvarse es el FMLN y otro más, el partido está creciendo, la confianza es en el pueblo, cómo te ven y quién eres. Viene una campaña negra, todos los días soy objeto de ataque porque saben en qué posición está el Frente y lo que la gente está pensando hoy por hoy ”, externó Flores.

Oscar Ortiz, secretario general del FMLN, dijo que la inscripción de la fórmula presidencial es un acto que se ha realizado con alegría, entusiasmo, optimismo y sobre todo, con mucha firmeza y valentía, como una familia efemelenista integrada con un gran equipo de hombres y mujeres, con un nuevo liderazgo porque son personas preparadas y capaces de cambiar la realidad de los salvadoreños.“Venimos al Tribunal Supremo Electoral para ser el primer partido político en inscribir nuestra fórmula presidencial. Lo vamos a hacer como la ley manda porque no estamos acostumbrados a violar la ley, los candidatos que quieras representar la posibilidad de competir en esta próxima elecciones, deben respetar la ley no solo electoral sino la Constitución de la República”, afirmó Ortiz.

Por cierto, la Constitución de la República prohíbe la reelección continua en al menos seis artículo de forma clara y tajante, lo que implica que si el presidente Nayib Bukele se inscribe, estará violando esos seis artículos de la Constitución, aún y cuando la Sala de lo Constitucional haya avalado su reelección.

Ortiz también pidió un proceso electoral transparente, porque en ningunas votaciones se puede utilizar la institucionalidad para favorecer a una candidatura de un partido político, es necesario respetar que ante la ley todos los contendientes cuenten con las mismas oportunidades, condiciones y posibilidades, para que al final la gente decida.

“Desde los Acuerdos de Paz no se había dado tal abuso como utilizar instituciones públicas para beneficiar a una fuerza política, no puede ser que se utilizan las instituciones para la persecución política, inspirar miedo, presión y sacar candidaturas de la ruta; el FMLN es el único partido a quien no le han dado la deuda política pasada, a los demás partidos, incluyendo al oficialismo ya se la entregaron”, denunció Ortiz.

La fórmula presidencial del Frente fue la primera en inscribir su candidatura ante el TSE, ya que el período fue habilitado este 7 de septiembre, un día después de la convocatoria a los comicios de 2024.