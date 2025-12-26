Página de inicio » Nacionales » Accidente de tránsito en El Porvenir deja a 8 lesionados, entre ellos 5 menores 

Accidente de tránsito en El Porvenir deja a 8 lesionados, entre ellos 5 menores 

Redacción Nacionales 26 diciembre, 2025 Nacionales Comentarios desactivados en Accidente de tránsito en El Porvenir deja a 8 lesionados, entre ellos 5 menores  235 Vistas

Compartir
        
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
La Policía Nacional Civil informó sobre un accidente de tránsito en El Porvenir, Santa Ana. En el hecho, 8 personas resultaron lesionadas, entre ellos 5 menores de edad.  La Policía Nacional Civil (PNC) informó que un conductor de un vehículo perdió el control del volante, atropelló a un peatón y cayó a un barranco sobre el km 79 de la carretera Panamericana, cantón San Cristóbal, distrito El Porvenir, Santa Ana Oeste.
Entre las personas lesionadas está un peatón y 5 menores de edad, quienes fueron trasladados a un hospital. Los equipos policiales orientan el paso vehicular y realizan la inspección para deducir responsabilidades.

Ver también

FMLN se solidariza con los despedidos y llama a la organización

Compartir         Redacción Diario Co Latino @Diario Co Latino  En su mensaje de Navidad, pronunciado la Noche …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.