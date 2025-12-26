Accidente de tránsito en El Porvenir deja a 8 lesionados, entre ellos 5 menores

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil informó sobre un accidente de tránsito en El Porvenir, Santa Ana. En el hecho, 8 personas resultaron lesionadas, entre ellos 5 menores de edad. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que un conductor de un vehículo perdió el control del volante, atropelló a un peatón y cayó a un barranco sobre el km 79 de la carretera Panamericana, cantón San Cristóbal, distrito El Porvenir, Santa Ana Oeste.

Entre las personas lesionadas está un peatón y 5 menores de edad, quienes fueron trasladados a un hospital. Los equipos policiales orientan el paso vehicular y realizan la inspección para deducir responsabilidades.

