Fallece Víctor Jorge Saca, fundador de Laboratorios VIJOSA 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este 26 de diciembre falleció el Dr. Víctor Jorge Saca, fundador y presidente de Laboratorios VIJOSA, quien llevó a la empresa salvadoreña a ser líder y referente de la industria farmacéutica. En sus redes sociales oficiales, Laboratorios VIJOSA informó sobre su deceso.

«Durante más de cinco décadas lideró con visión, ética y calidad, siempre al servicio de los demás. Hoy deja un profundo vacío en quienes tuvimos el honor de conocerle y trabajar a su lado. Lo despedimos honrando su legado y su compromiso con la salud de su gente», señala la esquela colocada por VIJOSA.

Saca se destacó por ser un empresario salvadoreño que llevó a Laboratorios VIJOSA a ser líder y referente. Incursionó en el rubro de la farmacéutica en 1967 al fundar Farmacia Las Américas, en 1971 sentó las bases de lo que en la actualidad es Laboratorios VIJOSA, la cual produce una diversidad de medicamentos, los cuales se comercializan a nivel nacional e internacional.

De hecho, en este año 2025, Laboratorios VIJOSA fue galardonado por 14 años consecutivos como la industria farmacéutica número 1 en exportación. Así lo dispuso la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) en su 15a edición del Ranking de Exportadores Industriales. Además de liderar el Top 10 en el sector farmacéutico, VIJOSA figura en las principales categorías globales del ranking.

Todo este reconocimiento gracias a la visión de Jorge Saca.

El salvadoreño recibió múltiples reconocimientos durante su vida, entre ellos fungía como cónsul honorario de Polonia (desde 2011), Químico Farmacéutico del Año otorgado por el Colegio de Químicos y Farmacéuticos de El Salvador en 1989 y 2023. También fue declarado Hijo Meritísimo de El Salvador concedido por la Asamblea Legislativa en 2014.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...