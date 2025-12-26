CESTA llama a capacitar autoridades para evitar crisis por desechos

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro, lamentó los problemas que generaría el tema de desechos en Tecoluca. En ese sentido propone una serie de capacitaciones a las autoridades para evitar que la problemática vuelva a pasar en el futuro.

Es de recordar que el gobierno ha autorizado la construcción del relleno sanitario, sin haber consultado a las comunidades que serán afectadas, sobre todo a la de San Francisco Ángulo, San Vicente, tal como lo dice la Ley de Medio Ambiente.

Durante la madrugada de este miércoles 24 de diciembre, los habitantes vivieron momentos de tensión, luego de que personal de la Empresa CYEEMSAL, acompañados por elementos de la Policía Nacional Civil, irrumpió en la comunidad, con el propósito de ingresar maquinaria pesada para la construcción de un relleno sanitario. Los habitantes evitaron que la maquinaria avanzara, luego de que se apostaran a lo ancho de la estrecha calle, para evitar el paso de las rastras que transportaban la maquinaria pesadas. Se supone que este viernes se establecería una mesa de diálogo, pero de momento no hay información al respecto.

Sobre el tema, Ricardo Navarro sostuvo que los problemas que están ocurriendo en Tecoluca «son el ejemplo clásico» de una situación donde las autoridades buscan un lugar donde depositar la basura que se genera. Navarro añadió que claramente, la comunidad, «al igual que cualquier otra comunidad», no quiere un basurero en frente. «Lo lamentable del caso es que este problema podría haberse evitado y debería evitarse en el futuro», comentó. Para ello las autoridades deben establecer un proceso que comprende cuatro actividades.

El primero de ellos es que todos los desechos orgánicos generados en el país deben convertirse en abono. «Estamos hablando del 40%», comentó Navarro. La segunda actividad es prohibir el consumo de plásticos desechables. Ahí se abarcaría otro 25% del problema. La tercera actividad es el reciclaje, «todo lo que es papel, cartón, metal, vidrio, textiles». Ahí se abarca otro 15% más. Finalmente, se le debe pedir a todos los productores que los envases que generan puedan ser procesados.

«Estamos invitando en este mes de enero a las alcaldías, al Ministerio del Ambiente, a ANDRES (Autoridad Nacional de Residuos Sólidos), a que envíen a sus técnicos o administradores o autoridades a una serie de capacitaciones sin costo alguno que van a ser dadas en cuatro jornadas, donde vamos a explicar todas estas actividades en detalle», instó Navarro.

El objetivo de estas capacitaciones es que estos problemas no vuelvan a ocurrir en el país. El ambientalista hizo un llamado a las autoridades centrales y locales a sumar esfuerzos para erradicar la problemática que impacta en la salud de las personas y el ambiente.

