A los pandilleros los ha sustituido el ejército y la policía: Lorena Peña

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La expresidenta de la Asamblea Legislativa y dirigente histórica del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Lorena Peña, expresó que el Régimen de Excepción debe terminar y restablecerse las garantías de justicia para la población, sin embargo, por lo visto lo van a mantener hasta las elecciones o quizá más tiempo, para evitar que mucha gente levante la voz.

“La gente puede decir que anda tranquilamente por la calle, pero a los pandilleros los ha sustituido el ejército y la policía, este es un gobierno que hace tanta manipulación y con esto quiere tener a la gente sometida, yo esperaría que deroguen el Régimen de Excepción”, manifestó.

Asimismo, indicó que si la primera vez el Régimen de Excepción fue justificado con los 84 homicidios en marzo de 2022, para la 14 prórroga fue utilizado el reciente asesinato del policía en Nueva Concepción, Chalatenango.

A criterio de Peña, se está en una situación donde los partidos de oposición deben cumplir con su rol, en el FMLN siempre hay debate para construir ideas y eso es lo que fortalece y enriquece a un partido político. El desafío de la oposición progresista es captar al segmento de población, que no apoya a ningún partido.

“Nuestro partido no es como Nuevas Ideas, ahí el presidente Bukele dice esto es así y todos dicen amén, ese es un partido que no sirve porque no hay pensamiento ni análisis; no creo que el FMLN vaya a desaparecer, hay que participar en las elecciones de 2024, dar la batalla en las legislativas, municipales y también por la presidencia”, externó Peña.

La ex diputada aseguró que no confía plenamente en el proceso electoral, porque la Asamblea de mayoría oficialista modificó el Código Electoral para admitir cambios hasta el último día de los comicios, es decir, no hay reglas del juego estables y claras. Hay alcaldes que bajo amenaza fueron obligados a renunciar, y se les sigue amenazando de cara a las elecciones del próximo año.

“Ellos han estado aprobando fondos para ONG´s como ocurrió en los presupuestos nuestros, la gran diferencia del FMLN con los demás partidos es que estas asignaciones, yo decidí transparentemente ponerlas en los dictámenes, para que la población supiera qué instituciones recibían fondos del Estado, porque la Asamblea no es caja chica de nadie”, enfatizó.

Según la exdirigente efemelenista, en el juicio civil en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito no han encontrado nada irregular, incluso, la Corte de Cuentas de la República (CCR) no pudo demostrar nada.

“Ese tipo de casos se trata de persecución política en contra de los opositores”, recalcó la expresidenta legislativa.