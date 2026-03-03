59 por ciento de ciudadanos de EEUU desaprueban ataques contra Irán

WASHINGTON/Xinhua

Una encuesta de CNN recién dada a conocer señala que el 59 por ciento de los ciudadanos de Estados Unidos desaprueban la decisión de su país de emprender acciones militares contra Irán.

La encuesta, realizada por SSRS, «fue realizada poco» después de que las fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaran los ataques.

El 60 por ciento de los encuestados dicen que no creen que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenga un plan claro para manejar la situación y el 62 por ciento considera que debe obtener la aprobación del Congreso para cualquier nueva acción militar.

Alrededor de 39 por ciento de los entrevistados indicaron que Estados Unidos no se esforzó lo suficiente en la diplomacia antes de recurrir a la fuerza militar, sólo el 27 por ciento considera que Estados Unidos se esforzó lo suficiente en la diplomacia, y el 33 por ciento no lo sabe.

El 56 por ciento considera que es por lo menos bastante posible que haya un conflicto militar de largo plazo entre Estados Unidos e Irán, incluyendo al 24 por ciento que considera esto como un resultado muy probable.

La más reciente encuesta fue dada a conocer un día después de que la encuesta Reuters/Ipsos mostró que el 43 por ciento de los ciudadanos estadounidenses desaprobaban los ataques contra Irán.

Sube a 6 número de soldados estadounidenses muertos

El Comando Central de Estados Unidos anunció este lunes el fallecimiento de otros dos soldados estadounidenses en los ataques contra Irán, con lo que el total se eleva a seis.

«Hasta las 16:00 horas, hora del este del 2 de marzo, seis militares de Estados Unidos han muerto en combate. Las fuerzas estadounidenses recientemente recuperaron los restos de dos elementos previamente no localizados en una instalación alcanzada durante los ataques iniciales de Irán en la región», dijo el comando en un mensaje en X.

En un mensaje publicado previamente el mismo día, el comando dijo que las fuerzas estadounidenses han hundido 11 buques navales de Irán que operaban en el golfo de Omán.

Estados Unidos e Israel iniciaron ataques en gran escala contra Irán el sábado por la mañana. Irán confirmó el domingo que su líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, murió en los ataques aéreos el día anterior.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que la campaña contra Irán tiene la «capacidad para ir mucho más allá» de cuatro o cinco semanas.

Legisladores demócratas han criticado duramente la operación militar y han argumentado que no había ninguna amenaza inminente y que el ataque no fue autorizado por el Congreso.

Hakeem Jeffries, principal demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo el domingo en X que se siente «destrozado por la muerte de múltiples militares en Medio Oriente».

«Ningún otro héroe estadounidense necesita morir por causa de una decisión imprudente de ir a la guerra. El Congreso debe actuar esta semana para contener a este presidente», dijo Jeffries.

