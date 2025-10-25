La llamada perdida III

Compartir

Caralvá

Intimissimun

Cadáveres en barriles

Los barriles plásticos son comunes para guardar agua debido al servicio irregular de ese líquido vital en las áreas habitacionales de la ciudad, son recipientes para múltiples usos, se venden por toda la ciudad, es tanto el uso de: fertilizantes, químicos, productos orgánicos o industriales que todo el mundo puede comprar un barril de ese tipo, los recientes hallazgos de millones de dólares enterrados en las cuatro esquinas de una casa, solo refuerza el uso que tienen para diversas actividades.

Me llama la atención aquella noticia que cadáveres son encontrados en barriles de plástico -meditó Fabio-: “Cadáver de una mujer en las orillas del Río Sucio”. En San Pedro Masahuat encuentran un cadáver dentro de un barril sellado con cemento; tres cadáveres más se reportaron en diversas zonas con las mismas características.

Como si fuera poco otros cuerpos se encontraron en el Anillo Periférico en el sitio llamado Nejapa Power de Apopa. De aquellas pericias, los forenses reportan que las víctimas tenían entre 48 y 72 horas de su asesinato. Además, un cadáver sí fue identificado, tenía 28 años fue encontrado en las orillas del río Tomayate, en el Plan de Mariona, Mejicanos…

Fabio pidió los informes de Medicina Legal, puesto que todo llega ahí en sus inicios, después se multiplican los dolores de cabeza en otros departamentos.

Estos esquemas nos indican la difícil situación que vivimos, -dijo Fabio a su ayudante- “El Charly”, que además era el segundo al mando de las investigaciones.

Si Jefe – respondió Charly- nos reportan también la muerte de un menor en un centro de adaptación en Tonacatepeque el cual fue encontrado dentro de un barril, su hallazgo fue accidental debido a un desorden al interior de ese centro de re-orientación juvenil, ahí se realizó una requisa con el producto señalado, fue la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) que reportó ese crimen.

Buen dato Charly – afirmó Fabio- buen dato. Mientras el inspector se sumergía entre las páginas de reportes de desaparecidos por toda la ciudad.

Acá tengo algunos reportes de prensa –dijo El Charly- : Un cuerpo se encontró en un barril en la Colonia Santa María I de Cuscatancingo mujer de la quinta década. Un profesional identificado hace poco era empleado de una institución estatal con muchos años de trayectoria sin problema alguno, vecinos aseguran que era una magnífica persona. Este caso me preocupa puesto que el cadáver fue encontrado atado de pies y manos, con señales de estrangulamiento y tenía heridas causadas por arma de fuego. Su cuerpo fue encontrado en un barril. Otras personas aún no identificadas han aparecido atadas de pies y manos, los fiscales reconocen a las víctimas que han aparecido con bolsas plásticas, uno de ellos en el kilómetro 18 de la Carretera Troncal del Norte, en el municipio de Apopa. Ese caso reporta los cuerpos de un hombre y una mujer de apariencia joven. De esos casos solo uno fue identificado como: Salomé de la Fuente una joven de 17 años, que residía en Miramar en San Marcos. Mientras Medicina Legal reporta la denuncia que en Cuscatancingo el cadáver de un hombre fue encontrado al interior de un barril frente a una casa de la colonia Santa María I, cerca del penal La Esperanza en Mariona, Cuscatancingo.

El Charly terminó su letanía, mientras su jefe Fabio guardaba silencio, parecía perdido en una nube de pistas, que no llegaban a nada, observó por la ventana hacia la calle ruidosa y congestionada de vehículos a toda hora. Mientras meditaba su próxima acción. Continuará

