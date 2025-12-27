10 puntos negativos de la evolución económica de El Salvador

Compartir

César Villalona

Economisma

1. Mayor precariedad laboral

El año arrancó con el despido de 5,000 empleadas y empleaos públicos, pues a 15 de los 16 ministerios le recortaron recursos debido al programa de ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional. El 23 de diciembre despidieron a más de 2,000 personas del Hospital Rosales y de otras instituciones de salud. De manera que los despidos en el año superan los 7,000.

El empleo informal llegó al 70% de la población ocupada. Para 2019 estaba en 65%. En cambio, el empleo formal, de quienes cotizan a la seguridad social, que en 2019 era de 30% de la población ocupada, cerró 2025 en 27.3%.

Esos datos demuestran que las condiciones laborales son más precarias. Además, el Gobierno mantiene en la ilegalidad a cientos de sindicatos.

2. Aumento del costo de la vida

El gobierno se pasó buena parte del año diciendo que había deflación, un concepto que hace referencia a la disminución generalizada y sostenida de precios Hoy reconoce una inflación de 1.14% hasta noviembre. Pero la inflación no es la variable más adecuada para medir el impacto del alza de precios, pues hace referencia a la evolución de los precios de 238 bienes y servicios, muchos de los cuales (perfumes, ropa cara, etc.) no los consume la población.

Para determinar el impacto del alza de los precios hay que hablar de la canasta básica alimentaria (lo que consume la mayoría de la gente), que hasta noviembre había aumentado 6% en el área rural y 4% en la urbana. Y hay que sumarle el encarecimiento del rubro de salud (2.2%), agua, electricidad y gas (1.3%), entre otros servicios. El encarecimiento de esos bienes y servicios básicos superó el 10% en el año, un porcentaje muy alto y que golpea sobre todos a los sectores de bajos ingresos, que son la mayoría, y a las capas medias.

3. Deterioro de los servicios básicos

Este año fueron cerradas 72 escuelas y la matrícula escolar disminuyó en 20,000 estudiante en las escuelas públicas y 40,000 en las escuelas privados. También fueron cerradas 50 Unidades de Salud Familiar y el Hospital Rosales.

Para los primeros nueve meses del año (no hay datos del último trimestre) el Banco Central de Reserva (BCR) reporta una caída de los siguientes servicios:

 Administración pública y defensa y planes de seguridad social: -4,6%

 Actividades de atención a la salud humana y de asistencia social: -3.30%

 Suministro de agua, alcantarillado y gestión de desechos: -0.3%. La crisis de agua se agudizó, al extremo de que durante varias semanas se importó agua de Guatemala.

4. Deterioro del agro

El BCR reporta un aumento de 1.1% en la producción agropecuaria hasta septiembre, que sería una especie de estancamiento. La cantidad de café exportado disminuyó 6.4% hasta noviembre.

Las principales organizaciones campesinas reportan una caída de -25% en la producción de granos básicos. Se estima que en abril de 2026 habrá escasez de comida, a no ser que los grandes importadores la traigan del exterior.

5. Viviendas escasas y caras

A pesar del déficit de viviendas de 500,000 unidades y del encarecimiento de los alquileres, el Gobierno le recortó tres millones de dólares al Ministerio de Vivienda, encargado de hacer viviendas populares, y exoneró de impuestos a las grandes empresas que construyan torres de apartamentos de 35 pisos, que solo podrían comprar los ricos y los millonarios.

6. Mayores daños a las mujeres

Las mujeres siguieron con peores ingresos y mayor jornada laboral, cargando con el costo económico de sus familiares apresados y sufriendo múltiples formas de violencia, entre muchas otras precariedades y desigualdades. Miles de mujeres han sido despedidas de las maquilas y de algunas dependencias del Estado. Este año cerraron las oficinas departamentales del ISDEMU. El daño económico y emocional que sufren las mujeres es cada día mayor.

7. Aumento de la deuda pública

Entre enero y noviembre de 2025, el Estado recibió $2,563 de desembolsos de préstamos y pagó deuda por $2,514 millones. Desde el punto de vista contable, de todo el dinero que recibió de préstamos solo le quedaron $49 para gastar y el resto se gastó en pago de deuda. Y a pesar de eso la deuda pública aumentó en $1,679 millones: De $32,136 millones en diciembre de 2024 a $33,815 millones en noviembre de 2025.

La deuda creció mucho, porque el 61% de lo que se pagó ($1,538 millones) fue de intereses, que no la reducen. El pago de intereses superó el presupuesto de educación

Cuando el BCR publique el dato de diciembre, la deuda pública estará por encima de los $34,000 millones, un valor muy elevado. Con respecto al PIB, aumentará de 91% en 2024 a 92% en 2025, a pesar de que el FMI impuso un programa de recorte de gastos para comenzar a “sanear las finanzas públicas”, recorte que continuará en 2026.

8. Aumento deuda con los fondos de pensiones

Entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 esa deuda aumentó en $637 millones: De $10,526 millones a $11,163 millones. En diciembre el Estado tomará más de $40 millones de las AFP y la deuda cerrará el año en más de $11,200 millones.

En la gestión de Bukele, la deuda con el fondo de pensiones ha crecido120%. Según un reciente estudio actuarial publicado por la Superintendencia del Sistema Financiero, las cuentas del fondo de pensiones se agotarán dentro de tres años. El Gobierno hará una reforma, pero en contra de la población cotizante.

Pero las AFP, que se beneficiaron del aumento de la comisión con la ley aprobada en 2023, se ganaron 32 millones entre enero y octubre de 2025. Al cerrar el año se habrán ganado 40 millones, o sea, $4 millones más que en 2024.

9. Más déficit en la relación comercial con el mundo

Entre enero y noviembre, el saldo negativo o déficit entre las exportaciones de bienes (ventas en el exterior) y las importaciones (compras en el exterior) fue de -$10,801 millones de dólares, un valor 19% mayor al de 2024. El desbalance comercial es enorme y creciente. Las exportaciones rondaron los $6,200 millones y las importaciones los $16,400 millones. En 2025 también cayeron las exportaciones de servicios.

Si no fuera por el enorme aumento de las remesas El Salvador no podría importar tanto. Y como el 65% de lo que compra en el exterior son materias primas y maquinarias, la producción estaría por el suelo.

Particularmente negativo fue el comercio con China. Entre enero y noviembre, las exportaciones a China llegaron a $48 millones, lo que representó una caída de $8 millones con respecto al mismo período de 2024. Las exportaciones fueron incluso menores a las de 2018, cuando sumaron $86 millones. En cambio, las importaciones de 2025 aumentaron en $800 millones.

10. Pocos ganadores y muchos perdedores

El Gobierno habla de un crecimiento económico de 4%. Algunas instituciones académicas lo estiman en 3%. Pero sea cual sea el crecimiento, el mismo está centrado en 3 de los 15 sectores: Construcción, actividades financieras y transporte. Otros 3 sectores tuvieron caída (seguridad social, salud y agua); 5 sectores se estancaron (actividades de alojamiento, servicios administrativos, información y comunicaciones, agro y enseñanza) y 4 tuvieron crecimiento bajo (electricidad, gas y vapor, actividades inmobiliarias, industria y comercio).

A los empresarios de la construcción y a los dueños de los bancos, las AFP y las empresas de seguro les fue muy bien en 2025. Pero les fue muy mal a casi 4.5 millones de personas de diversos grupos sociales:

 1,300,000 personas asalariadas permanentes, 40% mujeres y con peores salarios que los hombres.

 900,000 personas que laboran en las MIPYMES, como dueñas o empleadas, 60% mujeres.

 780,000 personas que laboran por cuenta propia, 52% mujeres.

 443,000 asalariados temporales, muchos con salarios inferiores al mínimo.

 400,000 familias campesinas, 54% integradas por mujeres.

 200,000 empleados y empleadas del Estado con bajos salarios.

 200,000 personas jubiladas y con pensiones muy bajas.

 150,000 trabajadoras del hogar.

 85,000 veteranos de guerra que apenas reciben una pensión de $100.

 19,000 lisiados y lisiadas de guerra con pensiones de miseria.

 Miles de víctimas del régimen de excepción y sus familiares, en su mayoría jóvenes y mujeres de sectores humildes.

