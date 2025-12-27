AGRADECIMIENTO A DIARIO CO LATINO: UNA SIMBIOSIS EDITORIAL

Compartir

Raúl Palacios

En un país donde la palabra crítica suele pagarse con silencio impuesto, es justo reconocer a

quienes siguen apostando por la libertad de pensamiento y por la memoria escrita.

Por eso hoy quiero expresar mi gratitud a Diario Co Latino, un medio que, a lo largo de este año,

ha abierto sus páginas a mis artículos, permitiendo que mi voz y la de tantos que represento desde la conciencia testimonial encuentre un espacio digno para dialogar con la ciudadanía.

No se trata solo de publicaciones. Se trata de una relación editorial que ha demostrado que la

crítica honesta, el análisis ético y la memoria histórica aún tienen cabida en un país donde el

debate público se estrecha cada día más. Diario Co Latino no ha sido un simple receptor de mis

textos: ha sido un aliado en la tarea de sostener la palabra cuando otros prefieren apagarla.

Esta relación no es unilateral. Es una simbiosis.

Yo aporto mi testimonio, mi análisis, mi voz forjada en décadas de docencia, escritura y resistencia ética.

El periódico aporta su plataforma, su tradición histórica, su compromiso con la libertad de

expresión y su valentía para mantener abierto un espacio que muchos quisieran clausurar.

Ambos nos alimentamos.

Yo encuentro en sus páginas un hogar editorial donde mi pensamiento puede respirar sin censura.

Ellos encuentran en mis textos una contribución más a la pluralidad crítica que siempre ha

caracterizado su línea histórica.

Y la ciudadanía recibe lo que merece: ideas, memoria, reflexión y debate.

En tiempos donde la uniformidad se impone como norma y el miedo pretende sustituir al

pensamiento, esta simbiosis adquiere un valor aún mayor. Publicar no es un acto mecánico: es un acto político. Leer también lo es. Y sostener un medio independiente es, hoy más que nunca, un acto de resistencia.

Agradezco a Diario Co Latino por su confianza, por su apertura y por su coherencia.

Agradezco a su equipo editorial, que ha recibido cada uno de mis artículos con respeto y

profesionalismo.

Y agradezco a sus lectores, que dan sentido a cada palabra escrita.

Seguiré aportando desde mi trinchera ética y testimonial.

Seguiré escribiendo con la misma convicción que me ha acompañado toda la vida.

Y seguiré honrando esta relación que no es de conveniencia, sino de compromiso mutuo con la

verdad, la memoria y la dignidad.

Porque cuando un medio y un autor se encuentran en la misma búsqueda, la de iluminar,

cuestionar y despertar conciencia, lo que nace no es solo una publicación: es una alianza.

Y las alianzas que se construyen desde la ética no se rompen: se fortalecen.

Finalmente mi agradecimiento a su director Francisco Valencia y todo el personal de la empresa.

