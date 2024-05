“1 de mayo 2024, El Salvador y la Cultura Nacional”. Por Caralvá

Por Caralvá

Día de los trabajadores. Al momento de escribir este artículo (28.ABRIL.24), me parece observar… De nuevo las calles de la ciudad se llenan de color democrático, se escucha un coro de demandas que se expande sobre las avenidas y alamedas de la capital con proclamas populares: Los desaparecidos, la reelección inconstitucional, la imposición de Constitución (reformada o irregular), el Régimen de Excepción, el alto costo de la vida, los comerciantes informales y formales del Centro Histórico, familiares y madres de inocentes capturados durante el Régimen de Excepción, temor a despidos de empleados municipales, libertad para presos políticos, petición de libertad a defensores del medioambiente… Es muy probable que la Constitución de la República de 1983 sea reformada, cambiada o abolida por una nueva Constitución entre el ejercicio legislativo 2021-2024 con la nueva Asamblea Legislativa 2024-2027, tal cual ha sido anunciado por medio de voceros gubernamentales etc.

De la cultura nacional

Existen varios factores que son catalizadores del pensamiento cultural salvadoreño antes y después del 1 de mayo de 2024: 1° intelectuales a favor o en contra de la reelección presidencial; 2° interpretación de la producción cultural en éste momento; 3° adhesión a la actual administración o rechazo de sus políticas oficiales; 4° Representación de la cultura oficial en el exterior o en cargos oficiales 5° Definición de cultura; 6° Ausencia lenguas maternas salvadoreñas, su historia, filosofía, inclusión constitucional; 7° Grupos de poder e Iglesias en el contexto cultural etc.

1° ¿Qué intelectuales se pronuncian a favor de la reelección presidencial? ¿qué instituciones tradicionales del quehacer cultural se manifiestan en defensa de la Constitución? Es sintomático entonces la alineación de los creadores conceptuales que pueden encontrarse en sus pronunciamientos públicos en redes sociales, opiniones impresas, artes visuales, expresiones literarias versus los que guardan silencio y se recrean en su “neutralidad” proclamando que no son “políticos” cuando el entorno de sus producciones lo son.

2° Interpretar la producción literaria… si no todo en la literatura es político, su contenido es histórico, así no se puede ser ciego ante el derribamiento de monumentos públicos, la negación a los Acuerdos de Paz, expolio de archivos de la masacre de El Mozote o acceso a documentos de la guerra civil, “refundación” de la historia nacional, negación de la educación sexual en las escuelas” etc.

3° La adhesión o rechazo a la actual política cultural se encuentra en quienes defienden los anteriores argumentos, esa división no es provocada por una división ideológica sino por una política de administración pública ¿hacia dónde va esta iniciativa?… en el pasado en nuestra nación bajo la Administración del General Martínez: Teosofía y Fascismo contra todos los demás calumniados de comunistas, subversivos, agentes del Socorro Rojo Internacional, Rusos disfrazados de vendedores de espejos (cuando en realidad eran europeos o palestinos con negocio propio) y además censurados por décadas; en consecuencia exiliados o con producciones clandestinas.

4° La representación cultural exterior… existen algunos casos, pero es una triste situación, como nuestra realidad.

5° La definición de cultura es simple: Bitcoin City, Surf City, Bitcoin Beach, es un neo colonialismo inglés, que si es definitivo y profundizado se implantará en dos generaciones como en Filipinas, y el español será solo de los abuelos, recordemos: “España tenía presencia en Filipinas desde 1521 al llegar a la isla de Cebú, en ese archipiélago se encuentran con dos lenguas nativas: el tagalo y el cebuano; de esa manera a lo largo de tres siglos se divulga el idioma castellano, lo cual termina abruptamente en 1898, por la obligatoriedad del idioma inglés en todos los colegios y universidades, pero después de la segunda guerra mundial 1945 ya existía una segunda generación filipina que solo hablaba inglés, solo personas mayores de 55 años conservaban el idioma. Humberto López escribe: “El español se convertía en lengua vestigial” en: La andadura del español por el mundo; pág 365; como si esto fuera poco en 1973 la Constitución filipina despoja al español de idioma cooficial y en 1987 se deja de enseñar en las universidades. La andadura del español por el mundo/ Humberto López Morales – México: Santillana, 2010, pág 137

6° Lenguas maternas deben ser protegidas: “La lengua náhuat-pipil debe observarse como política de Estado, puesto que su nivel de postración y casi extinción en este momento obedece a una concepción de nación… Es muy sintomático que la política colonial del imperio español protegió en México la lengua dominante… “Es verdad que existe en casi todos los casos –diferentes lenguas- (con excepción de la lengua nahua, lengua protegida por la política lingüística colonial)” así lo anota Humberto López Morales en su libro La andadura del español por el mundo, pág 135, lo cual es verificado por diversos autores, entre ellos Pedro Cortés y Larraz Arzobispo de Guatemala en su periplo de dos años iniciado el 3 de noviembre de 1768, en su gira desde los confines de Chiapas hasta el Golfo de Fonseca, Larraz anota sobre la parroquia de Nahuizalco Sonsonate: “El idioma materno es el mexicano; se considera o ha considerado necesario, pero el cura en sus respuestas dice que cuasi todos entienden y hablan el castellano y diciendo cuasi todos se deja ver, que es necesario el mexicano para la buena administración de algunos” en Descripción geográfica-moral de la Diócesis de Guatemala, pág 65…

7° El poder económico y las Iglesias en el arte: la realidad nos conduce a otro gran escenario, el concepto de belleza, el cual es un discurso enciclopédico que excede el límite de este artículo, pero existe su contraparte: los pobres (con todas sus omisiones), feos, grotescos, tabú, color prohibido, discurso impronunciable, el mal, la miseria (de la filosofía), la guerra, tortura… que no es más que una lectura del momento actual, si agregamos los valores sociales entonces el lector puede concluir su visión salvadoreña o de último mundo.

