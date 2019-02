Yeymi Muñoz pide a FGR investigue expresiones de violencia política

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“Rechazo las expresiones de violencia políticas por razones de género en mi contra, provocadas e infundadas por sitios en redes sociales”, dijo Yeymi Muñoz, directora del INJUVE, quien ha sufrido diversos ataques en las redes sociales por expresar su opinión contra el Presidente Electo, Nayib Bukele.

Sitios digitales como: El Blog, Última Hora SV, Porttada.com, LaCherada.com, Elsalvadorday.com, LaBritany.com, Brozo, ITR y Alejandro Muyshondt han dañado el honor y la imagen de la directora del INJUVE, a través de la divulgación de información acerca de su función pública y su vida privada.

“Aclaro que no estoy cansada con el subdirector de la OIE, mi esposo no trabaja en CEPA, no cobro sobresueldos, no soy ahijada, ni nieta del Presidente Sánchez Cerén, no he adquirido ninguna vivienda en residencial Veranda, no he clonado la marca LaBritany.com como se me acusa”, sostuvo a través de un comunicado.

“Hago un llamado a la Fiscalía General de la República y autoridades correspondientes a investigar estas expresiones de violencia contra mi persona por ser mujer, de acuerdo a lo mandatado en la Ley Especial Integral para una vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la discriminación contra las mujeres”, dice la joven funcionaria.