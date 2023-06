Wright Sol destaca que inscripción de Bukele como candidato presidencial es inconstitucional

Samuel Amaya

Luego que Nayib Bukele se inscribió como precandidato presidencial bajo la bandera de Nuevas Ideas, el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol sostuvo que Bukele intenta socavar la democracia tras contradecir la Constitución salvadoreña.

Wright Sol recordó que la Sala de lo Constitucional ilegítima nombrada el primero de mayo de 2021 “ha resuelto algo que no se había pedido, ha interpretado lo que no se puede interpretar, han cambiado de concepto algo que no tiene cambio”, esto, en referencia a la reinterpretación del artículo 152 de la Cn. y que habilitó el camino a Bukele para una reelección, a pesar de que nadie solicitó dicha interpretación.

El opositor planteó que también se ha hablado sobre la renuncia del jefe de Estado. “Se ha hablado mucho del tema de la renuncia del presidente 6 meses previo a las elecciones; esta figura de renuncia está contemplada en la Constitución y dice que solo podrá ser renunciable al cargo -por causa grave debidamente comprobada que calificará la Asamblea Legislativa- creo que se puede deducir que reelegirse en el cargo no es una causa grave”, comentó Sol.

El diputado Sol dijo que lo más reciente de Bukele ha sido su inscripción en Nuevas Ideas como precandidato a la Presidencia y en el caso de Ulloa a la vicepresidencia en las elecciones de 2024, “¿cómo puede un ciudadano estar inscrito en 2 partidos a la misma vez?, sabemos que eso no se puede dar, por tanto, el presidente que fue electo bajo la bandera del partido GANA tendría que haber renunciado a ese partido para poder inscribirse en el partido Nuevas Ideas”.