Wilma Torres, el matagigantes

Diego Guzmán

@Diegoolguzman

Tras anotar los dos goles que le brindaron el cuarto título a Santa Tecla, Wilma Torres se convirtió en la figura de la final del torneo Apertura 2018.

Torres se agigantó ante la imponente zona defensiva de Alianza, que había sido una de las más sólidas del certamen.

El mediocampista tecleño no solo destacó por sus anotaciones, sino también por sus desbordes en las bandas.

De hecho, Wilma Torres fue el artífice de la primera jugada de peligro de los pericos, tras enviar un centro que interceptó Gilberto Baires y terminó cerrando el albo Iván Mancia.

Torres incluso le ganó el duelo personal al lateral aliancista Jonathan Jiménez, quien estuvo más preocupado por defender que por ir al ataque.

Al minuto 50, Wilma Torres hizo estallar de júbilo a la afición tecleña congregada en el “Coloso de Monserrat”.

El volante de los verde azules aprovechó un desliz del cancerbero Rafael García y se escabulló para empujar al fondo de la red.

Los zagueros paquidermos miraron perplejos a Wilma Torres, pues les ganó en velocidad y no pudieron contenerlo.

Pero eso no fue todo, ya que Torres anotaría el gol del triunfo perico a dos minutos de cumplirse los noventa minutos reglamentarios.

En un tiro de esquina, Gerson Mayén dio un pase retrasado para Wilma, quien conectó con su botín derecho e infló la red gracias al desvío del albo Darío Ferreira.

El mediocampista corrió eufórico a celebrar con sus compañeros, pues sabía que era la estocada final para agenciarse el tetracampeonato.

Eso sí, el volante empañó su participación al salir expulsado en una riña entre jugadores tecleños y albos.

No obstante, Wilma Torres se convirtió en la figura y en el “matagigantes” de los considerados “grandes” del fútbol salvadoreños.

Hace dos años, Torres anotó el único tanto del triunfo 1-0 de Dragón ante Águila, en la final del torneo Clausura 2016.

Al concluir la final, Wilma Torres se mostró contento por anotar las dianas tecleñas, pero dijo que el mérito fue de todo el equipo.

“No me siento la figura, porque los once jugadores corremos. No obstante, estoy feliz porque se me dio la oportunidad de anotar, pero todos nos llevamos el título”, manifestó el goleador de la final.