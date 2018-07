Will Salgado retira denuncia contra Nayib Bukele

Joaquín Salazar

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el ex precandidato a la presidencia por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Will Salgado, retiró una denuncia interpuesta el pasado 27 de julio por la presunción de fraude electoral cometido por Nayib Bukele.

La entidad Fiscal inició supuestamente este lunes las investigaciones contra el ex edil capitalino, por lo que invitó a Salgado a ratificar el aviso interpuesto el viernes pasado, no obstante “Wilfredo Salgado retiró la denuncia, manifestando no considerarse ofendido por lo acontecido en las elecciones primarias del partido GANA”, escribió la FGR en su redes sociales.

El pasado 25 de julio, Bukele se inscribió en el partido GANA para participar en las elecciones internas del domingo, de donde resultó ganador, luego de obtener el mayor número de los votos pese a que solo acudió el 20% deel padrón electoral de GANA.

Salgado, quien renunció a su candidatura el pasado sábado por la noche, aseguró que Bukele se inscribió el jueves 26 de julio, durante la mañana, horas después del cierre de inscripciones, por lo que procedió a interponer el aviso a la FGR.