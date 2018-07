LA TEORÍA DE CAMPO

-Relatividad y Dualismo-

Prof. Pedro Raúl Morales, F.R.C. (No. 1)

Conferenciante internacional

El concepto de “campo” con Faraday y Maxwell

A principios del Siglo XIX se descubrieron fenómenos que no se podían explicar mediante la física newtoniana (mecanicista). Cuando se estudiaron los fenómenos electromagnéticos se introdujo el concepto de “campo”, definido como la condición en el espacio que tiene potencial para producir una fuerza.

En la física newtoniana, la interacción de partículas con cargas opuestas se interpretaba como atracción mutua; mientras que Faraday y Maxwell con el concepto de “campo” explican que cada carga crea una alteración o una condición en el espacio circundante de manera que la otra carga, cuando está presente, siente una fuerza. Se reemplazó así a un Universo mecánico por otro lleno de campos que crean fuerzas mutuamente interactivas, operando a distancias variables.

Luego, en 1905, Einstein publicó su Teoría de la Relatividad, Einstein publicó su Teoría de la Relatividad, la cual descartó los conceptos principales de la mecánica de newton. El espacio no es tridimensional y el tiempo tampoco es una entidad aparte; ambos están interconectados formando un continuo espacio-tiempo. Tampoco existe un flujo universal de tiempo, el cual no es lineal ni absoluto, sino relativo. Ejemplo: dos observadores ordenarán los acontecimientos en el tiempo de forma distinta si se mueven a velocidades diferentes en relación con los fenómenos observados. Además, en ciertas condiciones o circunstancias, dos observadores pueden ver dos acontecimientos en tiempos inversos; para el primero, el suceso ocurriría antes que el “B”, mientras que para el segundo el “B” será primero.

El Espacio y el Tiempo sin importancia real

Todas las mediciones que impliquen espacio y tiempo pierden su importancia absoluta. Espacio y tiempo son elementos para describir los fenómenos. Pero los cambios que esto implica en la percepción de la Naturaleza todavía no los hemos integrado a nuestras vidas. Veamos un ejemplo: suponga que capta psíquicamente que alguien está en dificultades. Entonces usted comprueba la hora y lo llama para saber cómo está. Él le dice que está bien. Entonces usted piensa que su imaginación le jugó una mala pasada e invalida la experiencia. Usted ha actuado según la filosofía newtoniana. Pero desde el punto de vista de Einstein, el tiempo no es lineal; así que el fenómeno psíquico pudo haber sucedido, o estaba ocurriendo en el momento en que usted lo percibió o quizá se producirá más adelante. Incluso podría ser una probabilidad que nos llegaría a manifestarse. Pero en todo caso, por el hecho de que el fenómeno no haya ocurrido en el tiempo en el cual tratamos de relacionarlo, no demuestra que nuestra percepción estuviera equivocada. Nuestras experiencias existen fuera del sistema newtoniano. El paso del tiempo depende de nuestros estados de ánimo en relación con la forma en que lo percibimos. El sistema de Newton sirve para medir el tiempo lineal.

La relatividad de Einstein también establece que materia y energía son intercambiables. La masa no es más que una forma de energía. La materia es energía que ha perdido velocidad o se ha cristalizado. Así que todo lo que existe en el Universo es energía vibrando a mayor o menor velocidad.

¿Qué ocurre en el mundo subatómico? Max Plank descubrió que la energía de la radiación térmica no es de emisión continua, sino que está formada por “paquetes de energía” llamados quanta. Einstein postuló que todas las formas de radiación electromagnética pueden aparecer tanto en forma de onda como cuantos. Estos cuantos luminosos o paquetes de energía han sido aceptados como auténticas partículas. De manera que una partícula es un paquete de energía.

A medida que se penetra más en la estructura de la materia y del Universo, no se encuentra ningún tipo de bloques básicos aislados como sugería la física de Newton. Todo fluye. La materia es mutable. A nivel subatómico no hay certidumbre de que la materia exista en lugares definidos, sino que muestra cierta tendencia a existir; que todas las partículas se pueden transformar en otras, se pueden crear a partir de la energía y convertirse en otras partículas o desvanecerse en energía. Es un proceso que ocurre en forma continua.