Voto LGBTI acude a las urnas

En el país se han venido dando pasos para conseguir la inclusión y respeto de los derechos de la comunidad LGBTI y ha sido en las elecciones municipales y legislativas de 2018 que se han podido evidenciar los avances en el tema.

Eduardo Serrano

@DiarioCoLatino

Devora Quintanilla, de 33 años de edad, estilista independiente, es una mujer transgénero que acudió a las urnas para emitir su voto en el C.E. “José Matías Delgado” del municipio de Nejapa, departamento de San Salvador.

Al acercarse a la Junta Receptora de Votos (JRV), designada según el padrón, ocurrió un momento dubitativo por parte de los miembros de la JRV, puesto que no sabían qué hacer en el caso que se presentó. Luego de un breve consenso procedieron con naturalidad.

“Porque no me parecía al de la foto, que si era mujer o era hombre, sentí un poco de discriminación e indiferencia, las veces pasadas no fue así”, comentó Quintanilla a los medios al salir del centro de votación.

Es necesaria una preparación previa a las votaciones más exigente, incluir este tema parece ser fundamental para que a la hora que una persona quiera votar no tenga ese problema de sentirse discriminada, según palabras de Quintanilla.

“Hay dos personas (en la JVR) que me conocen desde pequeña y saben quién soy, si no hubieran estado creo que sí hubiera habido más problema, me imagino que hubieran llamado a otra persona más preparada”, dijo.

Roberto Zapata, economista y activista LGBTI, también comentó su apreciación sobre el día de las elecciones, respecto a la comunidad LGBTI: “hay que felicitar al TSE que nuevamente ha dado pasos adelante, en el sentido que ha contratado a cuatro personas LGBTI que fueron propuestas por la Federación Salvadoreña LGBTI para que lideraran las capacitaciones que desde el Tribunal se hicieron con las miles de personas que participan de este proceso electoral, desde hace unos tres o cuatro periodos electorales para acá la comunidad (LGBTI) ha ido mejorando su participación”.