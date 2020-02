Voto en el exterior en riesgo para el 2021 por veto presidencial

El Presidente de la República Nayib Bukele vetó por segunda vez las reformas a Ley para el voto en el exterior y pidió a los diputados de la Asamblea Legislativa “ponerse a trabajar”.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“Adefesio jurídico”, así denominó el presidente de la República Nayib Bukele las reformas a la Ley de Voto en Exterior presentadas por la Asamblea Legislativa, ya que considera que incumple la Constitución, la sentencia de Sala y los derechos fundamentales de los salvadoreños en el exterior, que estaría en riesgo por la falta de tiempo para legislar sobre temas electorales.

“Es por eso que he decido VETARLO por inconstitucional. Pónganse a trabajar y legislen en favor del pueblo. No reconoce el derecho al sufragio pasivo de los ciudadanos. Los criterios establecidos para determinar el arraigo para las elecciones municipales son excluyentes para los nacidos en nuestro país que no los puedan cumplir”, explicó el mandatario a través de redes sociales.

El mandatario sostuvo que persisten en la ausencia de regulación para salvadoreños no nacidos en El Salvador. De igual forma utilizan un total diferente criterio para definir circunscripción electoral en elecciones legislativas y municipales, sin justificación.

“Además que pretende hacer el voto engorroso y prácticamente imposible, lo cual es un burdo intento de negar (de facto) el derecho fundamental y constitucional de nuestra diáspora al voto, por lo tanto: VETO”, recalcó.

Los diputados de la Asamblea Legislativa confirmaron que el veto presidencial aún no ha sido recibido en el pleno, quedando menos de 10 días para realizar reformas electorales, ya que vence el 29 de febrero próximo, lo que pondría en riesgo la posibilidad de que los salvadoreños puedan ejercer su sufragio en las elecciones del 2021.

Cristina Cornejo, del Grupo Parlamentario del FMLN, lamentó el veto presidencial de Nayib Bukele, ya que vulnera la posibilidad de tener un efectivo y real voto desde el exterior. “El tiempo no nos da, me han preguntado con la superación del Veto. Ya hoy es 18 de febrero y tenemos hasta el último de este mes para realizar reformas en materia electoral y el Veto no ha ingresado, tienen que mandarlo a la Comisión y gracias a ese Veto no podemos avanzar para que nuestros salvadoreños en el exterior puedan votar”, dijo.