Viveristas preocupados por incertidumbre en compra de plantas de café

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

La Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa, recibió en sesión de trabajo a miembros de la Asociación de Viveristas de El Salvador (AVIVERSAL), quienes plantearon su preocupación respecto a la compra de plantas de café que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), lleva a cabo para reforestar el parque cafetalero nacional.

Los productores de plantas expusieron que a la fecha el MAG, no ha firmado un contrato formal para la adquisición de las mismas, lo que los pone en serias dificultades ya que trabajan en base a créditos en la banca privada.

“Nosotros hemos venido vendiéndole plantas de café al MAG desde 2015, pero este año por ser período de transición no tenemos un contrato firmado, entonces, tenemos la producción pero no al comprador y hemos buscado al ministro para que nos informe de la situación, pero no responde de donde saldrán los recursos para la compra”, dijo Edwin Arévalo, miembro de AVIVERSAL.

Según los viveristas, existen al rededor de 15 millones de plantas de café para la renovación del parque cafetalero que deben entregar antes de que finalice el mes, una inversión de $3 millones en créditos, que por no tener certeza de parte del MAG podrían perderse.

Los diputados miembros de la comisión, reconocieron el aporte que los productores de plantas de café hacen no solo a la renovación del cultivo del café, sino también al medio ambiente, por medio de la reforestación del único bosque con el que aún cuenta el país y acordaron solicitar una reunión con el ministro de Agricultura, para tratar el tema. “Sabemos que ustedes hacen esto para sacar adelante sus hogares y por supuesto, apostándole al desarrollo del país, veremos si podemos hablar con el ministro para ver la forma de que esos recursos estén disponibles de ser posible antes de finalizar este trimestre”, externó Margarita López, diputada del FMLN.

Los parlamentarios acordaron también que en la reunión con el titular del MAG, la próxima semana se encuentre una representación de los viveristas, para que tengan pleno conocimiento de los acuerdos alcanzados.

La comisión también se comprometió a hacer las gestiones necesarias, para analizar si existe la posibilidad de una reorientación de recursos de otras carteras de Estado, para la compra de plantas sea aprobada a la brevedad posible.