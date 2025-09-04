Villatoro confirma que han detenido a responsables de los homicidios

Redacción Nacionales

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que ya se han capturado a los responsables de los homicidios ocurridos el 1 de septiembre. Ese día se registraron dos homicidios en el país.

A través de la cuenta de X (exTwitter) el ministro Villatoro confirmó este miércoles la detención de sospechosos sujetos involucrados en el homicidio ocurrido en Sonsonante.

“Nuestro Protocolo de Resolución de Homicidios (PRHO) en acción, gracias al trabajo de inteligencia, investigaciones y territorio, los asesinatos reportados el 1 de septiembre han sido resueltos”, manifestó Villatoro.

En horas de la tarde del lunes 1 de septiembre, la Policía Nacional Civil reportó en Acajutla, Sonsonate Oeste, un homicidio, se trató de un hombre de 45 años quien fue lesionado con objeto contundente en cabeza y rostro. Los hechos ocurrieron mientras bebía alcohol con otros sujetos.

“Como producto del trabajo articulado entre nuestra Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, se capturaron a los responsables del crimen registrado en Sonsonate, donde un hombre perdió la vida luego de ser atacado por dos sujetos mientras consumían bebidas alcohólicas”, agregó Villatoro.

Los detenidos son: Mario Ernesto Mendoza Álvarez y Kevin Monroy Luna. Villatoro sostuvo que el compromiso “es proteger la vida de los salvadoreños y nos aseguraremos de que ningún homicidio quede impune, y que los responsables paguen con décadas en prisión”.

Ese 1 de septiembre, también ocurrió otro homicidio en Usulután, el presunto responsable fue detenido en el momento, según informó la PNC.

“Reportamos un homicidio en Santiago de María, Usulután Norte. La víctima es una mujer de 29 años, que tiene una herida en la muñeca derecha y golpes en varias partes del cuerpo”, informó la PNC a través de su cuenta en X en horas de la noche.

El principal sospechoso fue capturado e identificado como Víctor Ernesto Durán González, de 27 años de edad, quien presuntamente era la pareja de la víctima y hace 5 días habrían terminado su relación.

El martes 2 de septiembre, la Policía Nacional Civil informó que en todo el territorio no se registraron homicidios. Estos dos homicidios ocurridos el primer día del Mes Cívico surgen cuando el Gobierno publicita los 1,000 días sin homicidios en la gestión de Nayib Bukele. Funcionarios han desfilado en los principales medios televisivos para destacar estos mil días sin homicidios para reforzar la propaganda del gobierno.

