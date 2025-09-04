Medidas sustitutivas a la detención a favor de Catalino Miranda

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador otorgó este miércoles medidas sustitutivas a la detención al empresario Catalino Miranda, procesado por falsedad material. Esto ocurre luego que la familia diera a conocer su grave estado de salud.

José Rolando Aparicio, abogado defensor de Catalino Miranda, informó ante los medios de comunicación que el juzgado otorgó las medidas sustitutivas; agradeció a los involucrados, a la Dirección Centros Penales y a Fiscalía, ya que se trataba de cuestiones humanitarias.

El abogado defensor que Miranda “ya está en una fase terminal”, actualmente se les brindan cuidados paliativos. “El tribunal ha tenido a bien darle medidas a la sustitución de la detención, las cuales se hacen efectivas inmediatamente. No causaría efecto suspensivo para ver si va a haber apelación, porque la Fiscalía también así lo ha manifestado”.

Por lo anterior, “inmediatamente se libran los oficios de libertad del centro penal y al Juzgado Quinto de Sentencia, que es el otro tribunal con el que estamos pendientes (otro proceso judicial). Pero inmediatamente yo de aquí me he trasladado al quinto de sentencia para solicitarles de esta manera también que nos hagan una Audiencia de Revisión de Medidas lo más pronto posible, de manera urgente, prácticamente lo estoy solicitando, como les repito, por cuestiones humanitarias”.

Aparicio sostuvo que la vida de Miranda está en riesgo, según peritajes del Instituto de Medicina Legal. “No es que lo diga la defensa o familia, es de conocimiento de los tribunales la delicadez de él. Son cuidados paliativos los que tiene, ya no son intervenciones como para prevenir una enfermedad o terminar con la misma, porque ya es una enfermedad terminal, la cual ya se encuentra en una etapa final”, dijo el abogado.

Otros medios de comunicación han señalado que los reportes médicos indican que Miranda tiene un tumor cancerígeno en la pelvis, que ya hizo metástasis en otros órganos de su cuerpo.

El tribunal y el abogado también remitirían el informe al Juzgado Quinto de Sentencia. Las medidas que se le impusieron fueron que no saliera del país y queda el abogado como responsable de Miranda para la comunicación oficial.

En noviembre de 2024, Catalino Miranda fue enviado a juicio acusado de presentar presunta documentación financiera falsa para obtener un crédito de $2,650,000.00. Los hechos, según el ministerio público fiscal, fueron cometidos por el empresario de transporte colectivo en el 2020.

Catalino Miranda fue arrestado el 12 de marzo de 2022 por supuestos cargos relacionados con desórdenes públicos y cobro excesivo de pasajes en las rutas 42 y 152, donde él era el propietario. Posteriormente, se le sumaron otras acusaciones, incluyendo falsedad ideológica y uso de documentos falsos en procesos financieros.

