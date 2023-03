Victoria, goleada y liderato para los emplumados al derrotar a Marte

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El Águila recuperó el liderato en la jornada 10 del torneo Clausura 2023, y se dirige como primero de la tabla de posiciones previo al cierre de la primera vuelta de la fase regular del campeonato, a solo un punto de diferencia del cuadro aliancista. Chalatenango continúa como el principal equipo a descender y FAS cae ante Metapán en el derbi santaneco en la última fecha de la primera fase del deporte rey en El Salvador.

Águila vapuleó a Atlético Marte en el Barraza este fin de semana, con una goleada de 4×0, con la que el equipo emplumado alcanzó la cima de la tabla del torneo nuevamente. Los goles fueron de Dustin Corea (26’ P), Santos Ortiz (45+6’), Franco Toloza (64’) y Gerson Mayen (68’).

Ante el error de Alianza del viernes contra Dragón, a los dirigidos de Sebastián Bini les funcionó el resultado que consiguieron en casa para volver a la posición uno.

A pesar de la goleada con la que Chalatenango se impuso a Jocoro, como visitante en Tierra de Fuego, con los goles de Geovanny Calderón (9’), Dany Caicedo (29’), Joe Arboleda (50’), y el de Brayan Landaverde sobre los 71’, ante el único tanto de Luis Acuña (17’) para los fogoneros, el cuadro norteño aún sigue al fondo de la tabla acumulada y parte como principal club propenso al descenso.

El derbi santaneco entre Isidro Metapán y FAS, volvió a encender las alarmas del equipo tigrillo ante la derrota por la mínima que sumó el cuadro de Octavio Zambrano, con la inexorable ley del ex de la que una vez más los tigres fueron víctimas. El único gol del partido lo puso Erivan Flores, ex jugador del cuadro campeón, quien ahora milita para el “Zarco” Rodríguez, técnico de los metapanecos y ex pieza del cuerpo técnico de Zambrano. Santa Tecla continúa su camino por dejar las últimas posiciones de la tabla del torneo, y esta vez a pesar de no conseguir un resultado favorable ante los toros de Luis Ángel Firpo, consiguió un punto en el estadio Anna Mercedes Campos, tras el empate sin goles que ninguno de los clubes logró romper. Cabe mencionar que los pericos verdes solo han ganado dos encuentros, consiguieron cinco empates y perdieron tres.

Platense no dejó fácil el camino a Once Deportivo en la última jornada, tras conseguir el descuento y emparejar el marcador en los últimos minutos del encuentro. El tanque fronterizo ganaba desde los 49’, con el gol de Bolaños, pero los gallos alcanzaron el 1-1 a los 90+1’ con el tanto de Krisena López.