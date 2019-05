Víctimas del conflicto armado piden una legislación que tome en cuenta sus demandas

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Como una muestra de rechazo a la supuesta intención de la Asamblea Legislativa, de aprobar la Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la

Reconciliación Nacional, sin consenso de todas las partes involucradas, organizaciones de derechos humanos y familiares de victimas del conflicto armado lanzaron la campaña “Memoria del Futuro”.

La iniciativa consiste en que la población redacte postales con nombres de personas desaparecidas durante la guerra civil salvadoreña, para posteriormente entregarla a los diputados de la Asamblea Legislativa con el fin de generar conciencia y que aprueben un marco normativo, acorde a las peticiones de las víctimas.

“Nosotros queremos que las víctimas sean escuchadas, por eso venimos trabajando desde hace muchos años en una legislación que recoge el sentir de ellas, pero los diputados crearon una ley donde ponen cosas que a ellos les conviene, eso no puede ser, ellos nos mandan a que cerremos el duelo pero nunca nos han oído, esas heridas siguen

abiertas desde la firma de los acuerdos de paz”, dijo Sofía Hernández, familiar de personas desaparecidas durante el conflicto.

Para quienes perdieron a sus familiares víctimas de asesinato y desaparición forzada, por parte del ejército salvadoreño en el país no habrá una verdadera paz mientras no exista verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos de violencia ocurridos durante el conflicto armado.

En visión de las organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas de graves violaciones ocurridas durante el conflicto, la intención de la Asamblea Legislativa es proteger de la pena de cárcel a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos y así concretar una nueva amnistía.

“Es ciertamente una ley de amnistía encubierta, en la que no se quieren reconocer los graves delitos de violaciones a los derechos humanos, que se cometieron en nuestro país ni a sus responsables, en cualquier ley que busque hacer justicia a las victimas supone reconocer la verdad, que los victimarios sean sometidos a un juicio con todas las garantías y se den penas proporcionales al gran daño que provocaron”, afirmó Andreu Oliva, rector de la UCA.

El rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), reconoció que la legislación creada en la Asamblea Legislativa, contiene algunos puntos positivos como la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, que indague sobre el paradero de los desaparecidos y la oportunidad de investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, pero afirmó que esto debe ir acompañado de verdadera justicia.

Las organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas del conflicto armado, exigieron a los diputados la aprobación de la propuesta de ley presentada por ellas, ya que contiene la voz de quienes exigen verdad, justicia, reparación y no repetición de los crímenes del pasado.