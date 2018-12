Vicepresidente preside firma de convenios para beneficiar a familias de Morazán

@DiarioCoLatino

Como parte de las acciones del Plan 10 y la implementación de la estrategia “Familias SosteniblES”, el vicepresidente de la República Oscar Ortiz presidió la firma de convenios para la entrega de la pensión básica solidaria para personas con discapacidad y dependencia, así como el lanzamiento del “Bono Sequía” y la entrega de insumos para emprendedores, en el municipio de Yamabal, Morazán.

“Desde aquí (Yamabal) estamos lanzando tres programas combinados que tienen que ver en cómo reducir la pobreza, cómo ayudar a la gente que más necesita, cómo ayudar a los que requieren que le demos una mano solidaria. Este gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén va a pasar a la historia como el que más inversión hizo en las familias más necesitadas y en cómo atacar la extrema pobreza”, dijo el vicemandatario.

Ortiz se refirió a la pensión básica solidaria para las personas con discapacidad y dependencia que ha iniciado en los 30 municipios de mayor porcentaje de familias en condición de pobreza y pobreza extrema y que 3 mil 240 personas la recibirán en este año.

“En oriente es la primera vez que lo hacemos. Hemos abarcado 30 municipios inicialmente, en esta primera etapa son más de 3 mil 200 muchachos y personas adultas que a partir de este mes estarán recibiendo este beneficio, tenemos que echarles la mano, no podemos dejarlos solos, sobre todo cuando son personas que necesitan asistencia permanente por su misma condición que no les permite un nivel de autonomía. Vamos a darles una pensión de 50 dólares, no resuelve, pero ayuda”, recalcó.

De igual forma se lanzó el “Bono Sequía”, que consiste en la entrega de un bono único por $120 como apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional a 15 mil 538 familias de 38 municipios afectados por la sequía, este proyecto se realiza en coordinación con el Ministerio de Gobernación, Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) y Programa Mundial de Alimentos (PMA), en la que se han invertido de $1.8 millones.

Al referirse al programa “Insumos para emprendedores”, Ortiz dijo:

“estamos lanzando el programa de emprendimiento solidario, que aquí (en Yamabal), tenemos un total de 48 familias, estamos hablando de emprendimientos de hasta de 500 dólares que les van a ser trasladados para que tengan la posibilidad de mejorar su negocio, su emprendimiento en distintas áreas”, agregó.

En este contexto se entregaron insumos del componente de Inclusión Financiera y Productiva a un total 768 personas emprendedoras agropecuarias de 30 muincipios, esto implica el acompañamiento para el desarrollo de habilidades emprendedoras, fortalecimiento de activos productivos. La inversión es de $1.7 millones anuales e intervienen el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), FISDL y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).