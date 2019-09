Viaje Cósmico de André Cruchaga

César Ramírez Caralvá

He recibido con mucho agrado el nuevo libro del poeta, refiere la metáfora de la creación bíblica, en sus palabras: “Los cuatro poemas son una recreación muy personal del Libro Génesis (Antigua versión de Casiodoro de Reina, 1969), Sociedades Bíblica Unidas. También utilicé, para mi propósito poético, el libro Dios Habla Hoy, (Biblia de estudio, versión popular con ayudas especiales). Traducción directa de los textos originales: hebreo, arameo y griego, Editorial Mundo Hispánico 1979.”

El libro impreso en Villa Alemana V Región Chile, tiene una edición cuidada por Elena Muñoz de La Torre, con fecha de 2019, es un evento trascendental, puesto que un autor salvadoreño es divulgado en Sur del continente, tal parece que nuestro agradecimiento y admiración también debe ser para tan noble persona y su organización académica, en su contraportada posee un sello con un libro abierto que tiene la siguiente divisa: Movimiento literario cruchaguiano, parece que la vida extiende la mano al reconocimiento antes del momento de la trascendencia corporal, acá acontece a la inversa, el reconocimiento llega desde la República de Chile de la mano en una vida trascendente… ¡admirable! no podemos más que aplaudir este homenaje de pueblo a pueblo.

En su contenido se presenta un discurso poético de la Incorporación al Ateneo de El Salvador, abril 13 de 2000 y la contestación al poema Viaje Cósmico de Matías Romero, Secretario de la Academia Salvadoreña de la Lengua, correspondiente a la Academia española de la Lengua.

En el poema: Génesis: desobediencia del hombre:3.1 André anota “Sobre la tierra huimos de los párpados” y “En el alma que sueña, en el delirio de los sueños” … connota un sentimiento consagrado en los clásicos, ese acompañamiento de los desterrados que guardan la esperanza del retorno.

Esa condición clásica recuerda Églogas y Geórgicas de Publio Virgilio Moron, traducido por D. Félix M. Hidalgo, D. Miguel Antonio Caro, D. Marcelino Menéndez Pelayo, editado en Madrid, Imprenta Central, 1879; Virgilio anota: ¡y qué! ¿cierto ha de ser que mi tirano/destino á no ver nunca me condena/Mi pobre albergue alzado por mi mano/¿no he de tornar á ver aquesta tierra/(mis dominios), después de algunos años,/Que mis amores y mi dicha encierra?…

Regresaremos poeta André Cruchaga, después del Viaje Cósmico acompañados de su libro con la esperanza intacta y los sueños despiertos.

