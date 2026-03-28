Vía Crucis por por los inocentes detenidos bajo el régimen de excepción

Compartir

Samuel Amaya @SamuelAmaya98

En el Centro Histórico de San Salvador las Comunidades Eclesiales de Base del Bajo Lempa y representantes de organizaciones sociales realizaron un Vía Crucis por los inocentes detenidos bajo el régimen de excepción.

Con esto, pretenden evidenciar a la ciudadanía que para los familiares de personas detenidas injustamente bajo esta medida es un Vía Crucis, es decir un dolor.

Salvador Ruiz representante de la Comunidad del Bajo Lempa señaló que el régimen de excepción ha sido violatorio de los derechos humanos. «Hace dos años en nuestras comunidades, hemos realizado el Vía Crucis del régimen de excepción y en él narramos que realmente este régimen para las familias de presos inocentes es un Vía Crucis», comentó Ruiz.

El régimen de excepción cumple 4 años este viernes 27 de marzo. Medida que según el Gobierno es para combatir frontalmente a las pandillas pero ha servido para violentar los derechos humanos de personas que nada tienen que ver con pandillas y amedrentar a defensores de DDHH.

El Vía Crucis también significó un llamado a las autoridades para que den libertad a los presos y perseguidos políticos como Ruth López, defensora de derechos humanos y crítica al Gobierno de Bukele. Pidieron también la liberación de Enrique Anaya, abogado constitucionalista

Salvador Ruiz señaló que en la historia se conmemora a Jesús de Nazaret, un inocente que fue condenado a muerte y en su lugar pusieron en libertad a un delincuente a Barrabás. «Entonces, la misma historia se repite, por eso, con este Vía Crucis también queremos denunciar, que estas atrocidades se siguen cometiendo, lo que hicieron

con el inocente Jesús de Nazaret lo siguen haciendo con los hombres y mujeres de hoy».

En el Vía Crucis presentaron obras (cuadros) de Alexander Serpas, un habitante del Bajo Lempa y que simbolizan el régimen. A través de su arte representa la teología de las madres que sufren y que lloran a hijos e hijas desaparecidas forzadamente.

Se realizaron 14 estaciones que comprende el camino de Jesús a su martirio. Las madres expresaron su martirio ante las detenciones de sus hijos y que luego de 4 años de régimen no saben de su paradero.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...